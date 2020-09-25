Полезная нагрузка. NASA доставит на МКС сыворотку для ночного ухода за кожей

Компания Estée Lauder заплатит NASA за доставку флаконов с сывороткой для кожи на МКС. Продукт будет сфотографирован на борту станции в рекламных целях. Об этом сообщает Space.com.

Флаконы будут запущены на борту грузового космического корабля Northrop Grumman NG-14 Cygnus, SS Kalpana Chawla. Он должен взлететь с площадки комплекса NASA Wallops в Вирджинии 29 сентября. Если запуск будет успешным, то груз прибудет на МКС 3 октября.

"Мы выбрали этот культовый продукт, потому что он долго время был первопроходцем в индустрии красоты. Когда она был запущена в 1982 году под названием Night Repair, она была первой восстанавливающей сывороткой для ночного ухода за кожей в индустрии красоты и первым косметическим продуктом, в котором использовалась гиалуроновая кислота", – говорит президент группы компаний Estée Lauder Стефан де Ла Фавери.

Десять булочек с сывороткой отправятся на МКС в рамках новой программы NASA, которая собирается посвятить 5% своей деятельности на космической станции коммерческим и маркетинговым проектам. Космическое агентство собирается коммерциализировать космическую станцию, чтобы позже перенаправить бюджет МКС на миссии по исследованию дальнего космоса.

"Мы верим, что этот вид деятельности может помочь стимулировать и расширить рынки освоения космоса для многих предприятий, продемонстрировав эффективность ведения коммерческой деятельности в космосе", – говорит представитель NASA Фил Макалистер.

Согласно графику агентства, Estée Lauder заплатит NASA 17 500 долларов в час за фотосессию, которую проведет один из астронавтов на МКС. Ожидается, что на снимках будут флакончики с косметикой, плавающие перед иллюминатором с видом на Землю.

Также компания заплатить и за доставку груза и возвращение его с МКС.

Estée Lauder собирается использовать фотографии в своей будущей рекламной компании. Но, согласно федеральным законам США, на изображениях не будет ни одного космонавта с рекламной продукцией. Также компания не сможет указать на своей продукции, что ее одобряет NASA или астронавты.

Как только флакончики вернутся на Землю, Estée Lauder собирается устроить аукцион.

"Еще одна интересная вещь заключается в том, что следующей весной мы выставим на аукцион один из флакончиков в благотворительных целях", – подытожил де Ла Фавери.

Коммерческие продукты использовались в миссиях NASA с момента первых космических полетов в начале 1960-х годов. Брендовые продукты, в том числе Lego и банка Coca-Cola, были сфотографированы на американских космических кораблях.