Люди не нужны. Как роботы заменили человека во время пандемии

1 Молчаливые официанты

(Фото: Getty Images)

Чтобы посетители ресторанов быстрого питания в Сеуле во время пандемии меньше контактировали с людьми, южнокорейские разработчики придумали роботов-официантов. Гости заказывают блюда через терминалы самообслуживания, установленные в зале. Готовую еду и напитки привозят роботы-официанты, похожие на передвижные этажерки с несколькими отсеками для тарелок и встроенным терминалом для оплаты заказа.

2 Машины-курьеры

(Фото: Getty Images)

Во время карантина в китайском городе Нанкине продукты, лекарства и одежду людям доставляют небольшие передвижные киберкурьеры, принимающие заказы через мобильное приложение. Роботы привозят товары в любую погоду на протяжении 12 часов, после чего им требуется подзарядка. Бортовые датчики и GPS позволяют курьерам безопасно перемещаться по улицам. Передвигаются киберкурьеры со скоростью пешехода и могут перевозить до 40 кг полезного груза. Товар находится в отсеке, который заказчики открывают через приложение в смартфоне.

3 Самообучающийся консьерж

Весной в сети отелей Hilton Worldwide в штате Вирджиния (США) появился киберконсьерж по имени Конни. Полуметровый робот, похожий на детскую игрушку, стоит на ресепшене и отвечает на вопросы постояльцев. Конни — самообучаемый робот. Чем больше он общается с гостями отеля, тем более точными и развёрнутыми становятся его ответы. Робот-консьерж помогает организовать досуг в городе, рассказывая о местных достопримечательностях, и решить проблемы, связанные с проживанием в отеле.

4 Кибер­патрульные

В Сингапуре четвероно­гие роботы Spot, напоминающие собак, в течение двух недель в мае патрулировали крупнейший парк Бишан-Анг Мо Кио и напоминали посетителям о важности соблюдения социальной дистанции во время карантина. Роботы передвигались со скоростью 6 км в час и записывали на камеру, какое количество людей гуляет в парке.

Похожие машины в апреле патрулировали городские улицы Туниса. Роботы распознавали лица прохожих без масок и отправляли оповещение в полицейский центр.

5 Роботы в больницах

В больнице Сирколо в автономном регионе Ломбардия (Италия), работают шесть киберпомощников медперсонала. Они помогают врачам и медсёстрам ухаживать за пациентами с коронавирусом. Роботы контролируют показатели жизнедеятельности больных и поддерживают дистанционную связь с врачами.

Во время пандемии роботы-помощники появились в больницах по всему миру. Они помогают разгрузить медперсонал, выполняя рутинную работу: развозят еду по палатам, меряют температуру пациентам.