Жизни на ветер. Климатическая аномалия увеличила число жертв Первой мировой и "испанки"

Большую часть Первой мировой войны погода в Европе была ужасно плохой. Проливные, непрекращающиеся дожди превратили поля сражений в грязь и затопили траншеи и окопы, а суровые холодные ночи оборачивались обморожениями. Об этом сообщает Popular Science.

Новые исследования показывают, что причиной непогоды могла быть редкая климатическая аномалия, которая сохранялась в течение 6 лет. Изучив ледяной керн, а также исторические данные о погоде и смертности, ученые выяснили, что наводнения с холодным воздухом из Атлантического океана увеличили число жертв Первой мировой и усугубили пандемию гриппа 1918 года. Во время глобальной вспышки "испанкой" заразились 500 млн человек, а погибли как минимум 50 млн.

"Мы знали, что погода во время Первой мировой войны, в частности во время некоторых сражений была ужасной. Но мы не знали, что на самом деле происходило, что вызвало такую холодную погоду и как долго это продолжалось", – говорит ученый-климатолог и историк Гарвардского университета Александр Море.

Команда исследовала ледяной керн в швейцарско-итальянских Альпах. В нем ученые обнаружили, что в слое с 1914 по 1919 годы сохранилось необычно большое количество натрия и хлора. По словам исследователей, это указывает на то, что соленый морской воздух преобладал в это время над Европой. В этой области обычно дуют ветры со всей Исландии и теплые сухие от Азорских островов.

"Во время этой климатической аномалии исландская система низкого давления действительно стала преобладающей и дольше оставалась над Европой", – говорит Море.

Ледяной керн указал на то, что такое климатическое явление происходило несколько раз до и после Первой мировой войны. Однако аномалия, которая ознаменовала войну и пандемия, была самой сильной за столетие.

Затем исследователи сравнили временную шкалу, в течение которой соленый воздух дул из Северной Атлантики, с данными о температуре, осадках и смертях в 13 европейских странах в тот же период.

"Мы обнаружили, что количество смертей увеличивалось каждый раз, когда над Европой появлялся холодный морской воздух и выпадали осадки", – подчеркивает исследователь.

Пики холодного морского воздуха могли повлиять на крупные сражения, такие как Сомма, Верден и Третья битва при Ипре в 1916 и 1917 годах.. Тогда окопы затапливались водой, воронки от бомб на поле боя наполнялись мутной водой, уничтожая артиллерию, лошадей и людей.

Команда ученых также предполагает, что климатическая аномалия нарушили структуру ветров настолько, что помешала перелетным птицам. Утки кряквы, которые обычно путешествуют Западной Европой и Россией, являются главными переносчиками вирусов птичьего гриппа. Такие вирусы в основном передаются от животных к людям через источники воды, зараженные пометом инфицированных птиц.

Ненастная погода могла удерживать птиц на западном фронте всю осень 1917 и 1918 годов вблизи гражданского населения и военных, предоставляя вирусу прекрасную возможность для скрещивания и мутации.