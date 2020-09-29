На Марсе обнаружили три подземных озера с относительно жидкой водой

Орбитальный аппарат ESA Mars Express обнаружил доказательства наличия более жидкой воды под ледяной шапкой южного полюса Марса. Об этом сообщает New Atlas.

Открытие было сделано на основе данных от радара Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding (MARSIS). Исследователи обнаружили три новых подземных озера, из которых самое большое имеет размеры 20x30 км.

В 2018 году команда Mars Express обнаружила, что ледяные шапки Марса имеют большие подземные озера с жидкой водой. Используя инструмент MARSIS для зондирования шапки южного полюса с мая 2012 года под декабрь 2015 года, орбитальный аппарат нанес на карту озеро шириной 20 км, которое залегает под слоем твердого льда шириной 1,5 км.

Теперь же при повторном анализе данных на той же глубине было обнаружено еще больше озер.

По данным ESA, озеро и совокупность небольших водоемов похожи на подледниковые озера, который находятся под ледяными шапками в Гренландии, Канаде и Антарктиде. Однако из-за низких температур в полярных регионах Марса вода, вероятно, очень соленая, чтобы оставаться слишком жидкой.

Вода в озерах, вероятно, настолько соленая, что пруды могут быть такими же мертвыми, как и соленые озера на Земле. Но на нашей планете все же есть экстремофильные микробы, которые могут жить в очень враждебных условиях, поэтому вполне возможно, что и на Марсе есть какая-то жизнь в системах озер.

На данный момент атмосфера Марса настолько тонкая, что на его поверхности не осталось никакой жидкой воды. Но EKA утверждает, что подземная вода могла пробыть там миллионы и миллиарды лет, начиная с эпохи, когда Марс был более теплым, а также имел озера, реки и океаны.