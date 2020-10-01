Опасная асимметрия. Изменение климата прогревает ночи быстрее, чем дни

Растущая концентрация парниковых газов в атмосфере нагревает планету, но это происходит не совсем равномерно. Новое исследование показало, что изменение климата повышает ночные температуры по всему миру быстрее, чем дневные и это может иметь серьезные последствия для окружающей среды. Об этом сообщает New Atlas.

По словам ученых, на данный момент было проведено очень мало исследований того, как изменение климата влияет на ночные и дневные температуры. Неравномерное потепление может представлять угрозу для некоторых видов на планете.

Ученые из Университета Эксетера проанализировали данные о температуре, облачности, удельной влажности и осадках, чтобы измерить разницу между повышением температуры в разное время суток. Моделирование было применено к периоду потепления между 1983 и 2017 годами, где команда обнаружила разницу в среднегодовой температуре более чем на 0,25 °C между ночью и днем на большей части суши.

По словам команды, это явление асимметричного потепления в значительной степени вызвано сдвигами облачного покрова, что сохраняет землю прохладной днем и удерживает тепло ночью. Обратный эффект наблюдался в местах с умеренной облачностью, что приводило к более быстрому росту температур днем.

"Асимметрия потепления может иметь потенциально серьезные последствия для мира природы. Более сильное потепление ночью связано с более влажным климатом, что несет последствия для роста растений и взаимодействия таких видов, как насекомые и млекопитающие. Особенно пострадают виды, которые активны только ночью или днем", – говорит ведущий автор исследования доктор Дэниел Кокс.

Согласно недавнему отчету Всемирного фонда дикой природы, деятельность человека создает такую нагрузку на глобальное биоразнообразие, что в период с 1970 по 2016 годы численность позвоночных сократилась на 68%.

Эксперты ожидают еще больших потерь среди растений и животных, поскольку климат меняется и становится непригодным для многих видов по всему миру.