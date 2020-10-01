Японский зонд Hayabusa2 сбросит образцы астероида на Землю и вернется в космос

Японская межпланетная станция Hayabusa2, которая возвращается с образцами астероида Рюгу, не завершит на этом свою миссию. Об этом сообщает Space.com.

Космический аппарат сбросит на Землю собранные образцы и отправится обратно в космос, чтобы посетить еще один астероид. Hayabusa2 должен доставить образцы Рюгу в декабре 2020 года, а новая цель аппарата – астероид 1998 KY26. Зонд должен достичь его в 2031 году, отмечают в Японском агентстве аэрокосмических исследований (JAXA).

Hayabusa2 достиг астероида Рюгу в июне 2018 года и провел более года, изучая космический камень. Зонд покинул астероид в ноябре 2019 года, и его капсула для возврата образцов на Землю, совершит посадку на территории Австралии 6 декабря.

Первая миссия Hayabusa2 была направлена на то, чтобы помочь ученым узнать о составе минералов астероида Рюгу и пролить больше света на происхождение, эволюцию Земли и Солнечной системы.

Новая же миссия Hayabusa2 отправит его в многолетний круиз по космосу, сосредоточенный на исследовании межпланетной пыли, обнаружении экзопланет и планетарной защите.

Астероид 1998 KY26 – это быстро вращающаяся скала, которая делает оборот вокруг Солнца между орбитами Земли и Марса, иногда появляясь на пути нашей планеты. По данным JAXA, круглый астероид имеет диаметр около 30 метров и совершает один оборот вокруг своей оси всего за 10,7 минуты.

Космическое агентство заявило, что подобный околоземной объект такого размера поможет ученым должным образом подготовиться к потенциальным столкновениям с Землей. В своем обзоре JAXA на Челябинский метеорит, который был примерно вдвое меньше 1998 KY26 и вызвал мощный взрыв над Россией в 2013 году.

Миссия также изучит распределение пыли в Солнечной системе, проанализировав появление зодиакального света в отдаленных от Земли местах. Зодиакальный свет – слабое свечение, наблюдающееся вскоре после захода или перед восходом Солнца. Назван так ввиду постоянной видимости в зодиакальных созвездиях. Это свечение связано с отражением света от частиц межпланетной пыли, которая движется через Солнечную систему.

Также один из инструментов Hayabusa2 имеет апертуру, которая позволяет наблюдать за яркими звездами. JAXA собирается отслеживать падение уровня их яркости, что может указывать на существование экзопланеты, которая проходит перед звездой. Hayabusa2 может стать первым японским космическим аппаратом, который обнаружит экзопланету.