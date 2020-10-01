Астрономы нашли черную дыру, поймавшую в свою паутину шесть галактик

С помощью Очень большого телескопа (VLT) астрономы обнаружили шесть галактик, расположившихся вокруг сверхмассивной черной дыры. Об этом сообщает Phys.org.

По словам ученых, такое открытие помогает лучше понять, как формировались сверхмассивные черные дыры, одна из которых находится в центре Млечного Пути. Основной вопрос заключался в том, как черным дырам удалось вырасти до таких колоссальных размеров. Открытие подтверждает теорию о том, что черные дыры могут быстро расти в больших, похожих на паутину структурах, которые содержат много газа для подпитки.

"Исследование было направлено на попытку понять некоторые из самых сложных астрономических объектов – сверхмассивных черных дыр в ранней Вселенной. Это экстремальные системы, и на сегодняшний день у нас нет объяснения их существования", – говорит астроном из Национального института астрофизики (INAF) в Болонье и ведущий автор исследования Марко Миньоли.

Новые наблюдения обнаружили несколько галактик, окружающих сверхмассивную черную дыру, и все они находятся в космической "паутине" газа, которая по размерам в 300 раз превышает размер Млечного Пути.

"Нити газа похожи на нити паутины. Галактики находятся и растут там, где пересекаются нити, потоки газа, которые могут как галактики, так и центральную сверхмассивную черную дыру", – объясняет Миньоли.

Свет от этой большой паутинообразной структуры с черной дырой массой в 1 млрд солнечных масс достигает Земли с тех пор, когда Вселенной было всего 0,9 млрд лет.

"Наше открытие подтверждает идею о том, что самые далекие и массивные черные дыры образуются и растут внутри массивных гало темной материи в масштабных структурах, и отсутствие таких наблюдений ранее, вероятно, связано с ограничениями в технологиях", – говорит соавтор исследования Колин Норман.

Он отмечает, что обнаруженные галактики – одни из самых тусклых, чей свет могут уловить современные телескопы.

"Мы считаем, что увидели только верхушку айсберга, и что несколько найденных галактик вокруг этой сверхмассивной черной дыры, не единственные, а просто самые яркие из имеющихся", – подытожили авторы исследования.