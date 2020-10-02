NASA запустило продажу курток с термоизоляцией от марсоходов

NASA вместе с брендом OROS выпустила летную куртку 39A, которая была создана с использованием термоизоляционного материала для космических аппаратов. Об этом сообщает Space.com.

Продажи лимитированной серии курток были запущен 1 октября. Дизайн верхней одежды был вдохновлен космическими скафандрами и украшен яркими логотипами NASA. Также куртка имеет сертификат подлинности, подписанный одним из американских астронавтов.

"В листе ожидания на покупку товара более 20 тыс. человек и всего 400 экземпляров курток. В последнее время у меня возникает вопрос: почему мы не сделали этого раньше? Возможно, нам было необходимо убедиться в том, что наш продукт отдает должное NASA и его наследию", – говорит , соучредитель и генеральный директор OROS Майкл Марксбери.

Летная куртка NASA 39A имеет подкладку Solarcore – запатентованную термоизоляцию на основе кремнеземного аэрогеля, используемого агентством для контроля температуры на борту марсоходов. Аэрогель, получивший название "твердый дым", очень легкий, потому что состоит на 99,8% из воздуха.

"Мы взяли технологию NASA – аэрогель, твердое тело с самой низкой теплопроводимостью, и использовали его для создания термоизоляции для одежды", – добавляет Марксбери.

Летная куртка NASA 39A отличается от другой одежды OROS с подкладкой из Solarcore своим дизайном. Другие продукты компании также включают космические технологии, но только 39A стала первой с символикой NASA.

Модель была названа в честь стартовой площадки, с которой первые люди отправились на Луну. Отмечается, что летная куртка украшена логотипом NASA "червяк" спереди, а сзади размещена фраза одного из первых астронавтов, побывавших на Луне.

"На обратной стороне куртки есть цитата Нила Армстронга. Кто-то спросил Нила: "Зачем ты пытаешься совершить эту безумную вещь? Зачем тебе лететь на Луну?" и Нил ответил: "Я думаю, что мы хотим полететь на Луну, потому что это в природе человека – сталкиваться с трудностями. Нам необходимо делать все эти вещи так же, как и лососю, плыть против течения", – отметил Маркесбери.

Сертификат подлинности продукта подписала первая американка, побывавшая в космосе Кэти Салливан.

Летная куртка 39A продается по цене 350 долларов и выпускается как для мужчин, так и для женщин. Часть прибыли от продажи товара будет направлено в Фонд стипендий астронавтов для поддержки студентов, делающих успехи в науке и технологиях.