Ученые выяснили, как на процесс обучения влияет письмо от руки и машинопись

Ученые проанализировали модели мозговых волн как у детей, так и у молодых людей, когда они писали от руки и печатали на клавиатуре. Об этом сообщает New Atlas.

Результаты исследования показали отчетливо разные мозговые паттерны между двумя занятиями. На основании полученных данных, ученые предположили, что более эффективное обучение должно сопровождаться письмом от руки.

Ученый из Норвежского университета науки и технологий Одри ван дер Меер на протяжении нескольких лет изучала разницу в активности мозга во время письма от руки и машинописным письмом. Для этого использовалась электроэнцефалография, чтобы сравнить мозговую активность 20 студентов университета, когда они печатали слова и рисовали картинки.

Это исследование показало, что паттерны мозговых волн, которые считают оптимальными для обучения, появлялись, когда испытуемые писали от руки, но не во время печати. Новое же исследование Меер сосредоточилось на различиях в активности мозга во время рисования, письма от руки и печати у детей, взрослых и молодых людей.

"Что касается молодых людей, мы обнаружили, что при письме от руки цифровым пером на сенсорном экране области мозга в теменных и центральных областях демонстрируют активность тета-ритме. Предполагается, что такая нейронная активность в этих конкретных областях мозга важна для памяти и кодирования новой информации, и следовательно, обеспечивает мозгу оптимальные условия для обучения", – говорится в исследовании.

Во время рисования исследователи увидели активацию в аналогичных областях мозга, однако паттерны активации были немного разными.

"Нейронный процессы, связанные с письмом и рисованием, кажутся более похожими друг на друга, чем при машинописном письме", – отмечается в исследователи.

Активность мозга при наборе текста на клавиатуре заметно отличается как от письма от руки, так и от рисования.

Эти же модели мозговой активности наблюдались и у детей, но в меньшей степени. Ученые предполагают, что это открытие подтверждает важность того, чтобы дети практиковали все три вида деятельности – письмо, рисование и печать, чтобы укрепить каждую отдельную цепь мозга.

"Обучение письму от руки – это более медленный процесс, но для детей важно пройти эту утомительную фазу обучения. Сложные движения рук и формирование букв крайне полезны. При печати на клавиатуре, вы используете одно и то же движение для каждой буквы. Написание от руки требует контроля над мелкой моторикой. Важно как можно чаще приводить мозг в состояние обучения. Я бы использовала клавиатуру для написания эссе, но во время лекций – заметки от руки", – подытожила Меер.