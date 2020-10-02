Орбитальный аппарат NASA сделал снимок "ухмыляющегося лица" на поверхности Марса

Команда космического аппарата Mars Reconnaissance Orbiter увидела в снимках марсианского кратера ухмыляющееся лицо. Об этом сообщает Cnet.

Аппарат NASA регулярно делает снимки поверхности Марса с помощью своей камеры High Resolution Imaging Science Experiment (HiRISE). В этот раз на фото попал один из ударных кратеров Марса, которые формируются при падении разного рода космических обломков, включая астероиды и метеориты.

Снимок обладает стереоэффектом, чтобы увидеть топографию в трехмерном рельефе.

"Это парейдолия, или кто-нибудь еще видит здесь ухмыляющееся лицо Эда Аснера?", – пишет член команды HiRISE.

Отметим, что Аснер – семикратный лауреат премии "Эмии", известный своей работой над "Шоу Мэри Тайлер Мур" в 1970-х годах. У него обширная фильмография как киноактера, так и актера озвучивания.

В это же время, парейдолия является одной из разновидностей зрительных иллюзий, когда люди видят лица и другие образы в невоодушевленных предметах.