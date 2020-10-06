Нобелевскую премию по физике присудили за исследования черных дыр

6 октября были названы лауреаты Нобелевской премии по физике 2020 года. Ими стали трое ученых, которые сделали два открытия. Оба – касаются черных дыр. Британец Роджер Пенроуз показал, что общая теория относительность подводит к образованию черных дыр. А немец Райнхард Гензель и американка Андреа Гез обнаружили, что невидимый и чрезвычайно тяжелый объект управляет орбитами звезд в центре нашей галактики. Это сверхмассивный черная дыра. Об этом сказано в пресс-релизе Нобелевского комитета.

«Лауреаты этого года открыли новую основу для изучения компактных и сверхмассивных объектов. Но эти экзотические объекты по-прежнему вызывают много вопросов, которые просят ответов и мотивируют дальнейшие исследования. Не только вопросы об их внутренней структуре, а также вопросы о том, как проверить нашу теорию гравитации в экстремальных условиях в непосредственной близости от черной дыры», - заявил председатель Нобелевского комитета по физике Дэвид Хэвиленд.

В 2020 году призовой фонд Нобелевской премии составил 10 миллионов крон, что около миллиона долларов США. Эту сумму разделят пополам: половину заберет Пенроуз, а другую - Гензель и Гез.

7 октября назовут лауреата Нобелевской премии по химии, 8 октября – по литературе, а 9 октября – отметят премией мира. 12 октября огласят лауреата Нобелевской премии по экономике.

Напомним, 5 октября Нобелевскую премию по медицине и физиологии в 2020 году присудили за открытие вируса гепатита С. Награду разделили трое ученых: Харви Дж. Альтер, Майкл Хоутон и Чарльз Райс.