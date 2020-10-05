Нобелевскую премию по медицине присудили трем ученым за открытие вируса гепатита С

Нобелевскую премию по медицине и физиологии в 2020 году присудили за исследования вируса гепатита С.

Прямая трансляция объявления победителя велась на сайте Нобелевского комитета.

В частности, премию получат Харви Дж. Альтер, Майкл Хоутон и Чарльз Райс.

Также 6 октября будет объявлено о решении Нобелевского комитета по физике, 7 октября – по химии, 8 октября – по литературе, а 9 октября в Осло назовут лауреата премии мира.

Обладатель премии по экономике памяти Альфреда Нобеля, учрежденной Государственным банком Швеции в 1968 году, определится 12 октября.

Отметим, в сентябре Нобелевский фонд объявил об увеличении денежного приза премии в каждой категории на 1 млн шведских крон, до 10 млн (1,1 млн долларов по текущему курсу).

В прошлом году Нобелевскую премию в области физиологии и медицины получили трое исследователей, изучающих механизм адаптации клеток к уровню кислорода. Награду разделят Питер Рэтклифф из Института Фрэнсиса Крика в Лондоне, Уильям Г. Келин из Гарвардского университета и Грегг Л. Семенца из Университете Джона Хопкинса.