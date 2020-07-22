Банкета не будет. Церемония вручения Нобелевской премии пройдет в новом формате

Имена нобелевских лауреатов-2020 будут названы с 5 по 12 октября. Но скорее всего ​​​победители получат "нобелевки" в своих странах или в посольствах.

Церемония вручения Нобелевской премии в этом году из-за пандемии коронавируса будет проходить в новом формате. Об этом сообщает ABP со ссылкой на Фонда Нобеля.

Традиционно лауреаты съезжаются на церемонию награждения в Стокгольм в декабре.

"В этом году нобелевская неделя будет использовать новые форматы из-за неопределенности. Мы не знаем, сможет ли большое количество людей собраться в одном месте, и смогут ли лауреаты из других стран приехать в Швецию и Норвегию", – говорится в сообщении.

Тем не менее, Фонд рассчитывает, что ему удастся провести вручение Нобелевской премии даже в случае, если ни один из лауреатов не сможет лично присутствовать на церемонии. Предполагается, что победители получат награды в своих странах или в посольствах.

"Мы ожидаем, что сможем провести церемонию вручения Нобелевской премии в Осло и Стокгольме 10 декабря, используя новый формат, который не только учитывает ограничения, связанные с соблюдением социальной дистанции, но и принимает во внимание, что приедут только некоторые лауреаты или даже ни один из лауреатов не сможет лично присутствовать на церемонии", – подчеркнули в Фонде.

Больше того, в 2020 году будет отменен традиционный банкет в стокгольмской ратуше.

"Во время банкета и приема, устраиваемого накануне, более тысячи людей собираются на ограниченном пространстве в закрытом помещении. Поэтому проводить мероприятие в 2020 году было бы нецелесообразно", – подчеркнули в Фонде Нобеля.

На банкете в мэрии Стокгольма после церемонии награждения обычно присуствуют около 1300 гостей, включая представители шведской королевской семьи.

В последний раз банкет отменяли в 1956 году, чтобы избежать приглашения советского посла из-за событий в Венгрии. Не устраивали банкетов во время двух мировых войн, а также в 1907 (из-за смерти короля Оскара) и 1924 (ни один из лауреатов по уважительной причине не смог приехать) годах.