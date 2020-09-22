Вручение Нобелевской премии из-за коронавируса пройдет онлайн

Лауреаты будут приглашены на церемонию награждения и банкет в следующем году.

Из-за пандемии коронавируса вручение Нобелевской премии пройдет онлайн. Об этом сообщает пресс-служба Нобелевского комитета.

Общаться с победителями, которым предложат находиться перед камерами в своих университетах или в посольствах, будут в режиме онлайн. В ратуше Стокгольма будет организована телевизионная студия, доступ в которую получит лишь ограниченное число людей.

Лауреаты будут приглашены на церемонию награждения и банкет в следующем году.

Церемонии будут транслироваться на шведском и норвежском телевидении, а также на официальных каналах Нобелевской премии.

Напомним, нобелевские лауреаты призвали сделать вакцину от COVID-19 доступной для всех.