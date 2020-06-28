Нобелевские лауреаты призвали сделать вакцину от COVID-19 доступной для всех
Эффективность будет зависеть от того, смогут ли ее получить жители всех стран.
Более 100 политиков, деятелей науки и культуры и общественных лидеров подписали обращение с просьбой признать вакцину от COVID-19 "глобальным всеобщим благом" и сделать ее общедоступной, сообщает Deutsche Welle.
Призыв был опубликован по инициативе Центра Мухаммада Юнуса, лауреата Нобелевской премии мира из Бангладеш.
Цель инициативы – добиться общедоступности вакцины по всему миру.
В обращении указывается, что эффективность вакцинации будет зависеть в том числе и от того, смогут ли ее получить жители всех стран. Поэтому подписанты призывают правительства, фонды, благотворителей и бизнес бесплатно производить и распространять вакцину, проявив таким образом "коллективную ответственность за защиту всех уязвимых лиц".
Призыв подписали 17 нобелевских лауреатов, среди которых Лех Валенса, Михаил Горбачов, Малала Юсафзай и Надя Мурад; 20 бывших президентов, включая Александра Квасьневского и Романо Проди; а также 15 бывших премьер министров, в том числе Гордон Браун и Эка Ткешелашвили.
Как ранее сообщал Фокус:
- ВОЗ сообщила о начале испытаний вакцины против коронавируса. Испытание вакцины началось всего лишь спустя 60 дней после получения генома коронавируса.
- Также Johnson & Johnson начинает производство вакцины от коронавируса. Вакцина может появиться на рынке к началу 2021 года.
- Ведущий американский ученый Уильям Хейзелтин заявил, что люди не должны рассчитывать на разработку эффективной вакцины от COVID-19 в ближайшее время.
- Ученые из Оксфордского университета говорят, что их вакцина от коронавируса будет дешевой. Разработчики утверждают, что низкая стоимость будущей вакцины была изначально заложена в проект по ее созданию.