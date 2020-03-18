ВОЗ сообщила о начале испытаний вакцины против коронавируса

Испытание вакцины началось всего лишь спустя 60 дней после получения генома коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения заявили о начале испытаний вакцины от коронавируса.

Заявление главы ВОЗ Тедроса Гебрейесуса опубликовано в Twitter.

По его словам, первое испытание вакцины началось всего лишь спустя 60 дней после получения генома коронавируса.

"Это невероятное достижение", – заявил Гебрейесус.

Также глава ВОЗ призвал все страны "применять комплексный подход с целью замедления распространения COVID19"

Сегодня, 18 марта, общее количество зараженных в мире перешагнуло за отметку в 200 тысяч человек.

Так, в Китае было подтверждено 81 102 случая заражения, в Италии заразились 31 506 человек.

В Иране заразился 17 361 человек, в Испании – 13 910 человек, в Германии заражено – 10 082 человека, в Южной Корее – 8 413 человек, во Франции заразились 7 661 человек.

Как ранее сообщал Фокус:

17 марта Минздрав отчитался о 7 новых случаях COVID-19 в Украине. Один из них зарегистрирован в Киевской области.

Остальные 6 случаев (в т.ч. один летальный) пришлись на Черновицкую область. Среди заболевших – лица в возрасте 31, 10, 18 лет, а тажке двое детей (одному – год и 10 месяцев, второму – шесть месяцев).

18 марта во Львове 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус. Все материалы направлены в Киев для проведения анализов.