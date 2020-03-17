В Украине 7 новых случаев коронавируса, один из них – летальный, – Минздрав

Трое заболевших – дети, причем одному из них не исполнилось и года

По состоянию на 20:00 17 марта в Украине подтверждены 7 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, сегодня в Киевской области выявили один случай заболевания – пациентом оказался 44-летний мужчина, который вернулся из-за рубежа.

Остальные 6 случаев (в т.ч. один летальный) пришлись на Черновицкую область. Среди заболевших – лица в возрасте 31, 10, 18 лет, а тажке двое детей (одному – год и 10 месяцев, второму – шесть месяцев).

Одна 33-летняя женщина умерла.

Вчера в инфекционном отделении Черновицкой областной клинической больницы умерла женщина, которая лежала на стационаре с подозрением на коронавирус.

Врачи тогда уверяли, что смерть наступила не из-за COVID-19, а по причине "тяжелой сопутствующей неврологической патологии, не связанной с проявлениями коронавирусной инфекции".

Тем не менее, накануне у нее взяли анализы на коронавирус, результаты пока еще не готовы.

Стоит отметить, что пост со сводкой за 17 марта от Черновицкой ОГА, в котором сообщалось о четырех случаях инфицирования, исчез – вероятно, его удалили.

Тогда в Черновицкой ОГА говорили, что состояние всех четверых стабильное, но у двоих – пневмония.

Как ранее сообщал Фокус:

11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что предложит Кабмину ввести жесткий карантин по всей Украине.