Johnson & Johnson начинает производство вакцины от коронавируса

Вакцина может появиться на рынке к началу 2021 года

Компания Johnson & Johnson объявила, что начнет в этом месяце производство вакцины от коронавируса, еще до того, как она пройдет клинические испытания или будет одобрена регулятором FDA. Это делается для того, чтобы большие объемы вакцины были готовы поступить в продажу в начале следующего года, если регулирующие органы дадут разработке зеленый свет. Об этом сообщил журнал Forbes.

"Это абсолютно нестандартно. Обычно вы сначала убеждаетесь, что это работает, а затем начинаете производство, – сказал Пол Стоффелс, главный научный сотрудник Johnson & Johnson. – Но сейчас кризис настолько велик, что мы должны действовать иначе. Это программа с очень высоким риском, потому что мы делаем все параллельно, но у нас нет другого выбора".

Компания не рассчитывает получить прибыль от вакцины. Работы она ведет в сотрудничестве с федеральным правительство США и медицинским центром Beth Israel Deaconess по исследованию вакцин.

Испытания вакцины уже проводятся в США и Китае. И нет никакой гарантии, что они закончатся успехом.

Однако новости о начале производства вакцины увеличили на 7,5% стоимость акций Johnson & Johnson на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Стоффелс также объяснил, как была получена вакцина. Они взяли кусок ДНК коронавируса (тот, который кодирует "остроконечный" белок, прикрепляющийся к клеткам человека) и помещают его в мертвый аденовирус. Именно аденовирусы вызывают простуду – поэтому они хороши для транспортировки. Но им не хватает ДНК, необходимой для репликации. Таким образом, человек не простудится от вакцины, и белок, который она производит, также не может причинить вред.

Около 10 недель ученые были заняты тем, что разрезали "остроконечный" белок на разные кусочки, чтобы найти тот, который произведет наилучший иммунный ответ. Не менее важно и то, чтобы белок мог быть произведен массово.

Подобную методику Johnson & Johnson ранее использовала для разработки лекарств от ВИЧ, Эбола и Зика. Благодаря этому сейчас она может двигаться быстрее при разработке вакцины от COVID-19.

Ожидается, что на эти работы Johnson & Johnson потратит 500 миллионов долларов в рамках партнерства стоимостью 1 миллиард долларов с правительством США.

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