Абсолютный антирекорд: в Италии за сутки от коронавируса умерли почти тысяча человек
2020-03-27 20:20:00
В США вновь вышли на первое место в мире по числу заболевших
В Италии за прошедшие сутки от коронавируса скончалось рекордное количество людей – почти тысяча.
Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Италии.
По состоянию на вечер 27 марта в Италии от коронавируса умерли 9134 человека, что на 969 больше, чем вчера. Это самый высокий рост с начала ЧС. В четверг, 26 марта, прирост составил 662 человека. 50 умерших – это жертвы, которых не включили во время обнародования данных предыдущих суток.
При этом число зарегистрированных случаев коронавируса в США достигло 92 932 человек, страна вновь вышла на первое место по заболевшим после того, как ее ненадолго опередила Италия. Об этом сообщает институт Джонса Хопкинса.
Умерли от коронавируса в США 1 438 человек, наибольшее число летальных исходов приходится на штат Нью-Йорк – 365 человек.
Вице-президент США Майкл Пенс также заявил, что очаг распространения коронавируса в стране – это город Нью-Йорк и близлежащие территории. Об этом он рассказал в эфире телеканала CNBC.
"Более половины случаев заражения имели место в этом районе. Поэтому мы разворачиваем полевые госпитали", – подчеркнул Пенс.
Он также отметил, что сейчас в некоторых штатах страны нужно вводить серьезные ограничения, чтобы смягчить последствия пандемии.
Как ранее сообщал Фокус:
- 26 марта сообщалось, что США уже обогнали Китай и Италию и вышли на первое место по количеству случаев инфицирования коронавирусом. В тот же день количество зараженных коронавирусом на планете превысило 500 тысяч человек
- Президент США Дональд Трамп заявил, что американцам, несмотря на пандемию коронавируса, целесообразно вернуться к работе.
- Также лидер страны говорил, мол ситуация с коронавирусом в стране может ухудшиться. "Очевидно, что число инфицированных будет увеличиваться со временем, а затем пойдет на спад", – заявил Трамп.
- Президент США Дональд Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о "тесном сотрудничестве" в борьбе с пандемией коронавируса.