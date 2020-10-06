Вечная молодость: американские ученые разработали устройство для управления ростом стволовых клеток

В Калифорнийском университете в Санта-Круз (UCSC) ученые создали устройство, способное управлять ростом стволовых клеток, что способствует регенеративным процессам в организме человека, передает издание Onlinelibrary.wiley.com.

Прибор, работающий на основе машинного обучения, уже прошел первые испытания, в ходе которых удалось выдерживать баланс ионов на некотором расстоянии от культивируемых стволовых клеток человека в течение 10-ти часов. Это означает, что функционирование колонии стволовых клеток оказалось под контролем ученых, хотя ранее такой контроль считался невозможным.

Устройство для контроля роста стволовых клеток. (Фото: UCSC)

Дело в том, что любая клетка человеческого организма являет собой стабильную и саморегулирующуюся систему, то есть, она растет и функционирует как ей вздумается, даже если она нездорова. И изменить ее состояние просто не представлялось возможным... до недавнего времени. Теперь под воздействием устройства удалось вмешаться в процессы саморегуляции клеток и повлиять на их “поведение” посредством поддержания баланса ионов, заранее заданного учеными.

Воздействие устройства на клетки. (Иллюстрация: UCSC)



Ученые отмечают, что само устройство представляет систему протонных насосов, прибавляющих и убавляющих количество ионов водорода около колонии клеток. А управляет этой системой самообучающийся алгоритм ML, благодаря чему устройство могло самостоятельно наблюдать за клетками и их состоянием, и тут же учиться по ходу эксперимента.

Если прибор удастся усовершенствовать, то медики, несомненно, сделают огромный шаг в развитии регенеративной медицины.



Напомним: ранее стало известно, что ученые из Китая и Швейцарии изобрели электронные кровеносные сосуды.