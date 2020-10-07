Nokia представила линейку самых доступных смарт-телевизоров

На днях бренд Nokia и индийский онлайн-магазин Flipkart презентовали линейку панелей смарт-ТВ по весьма доступным ценам, передает издание Gizmochina.com.

В линейку вошли шесть разных моделей, отличающихся и ценой, и характеристиками. К примеру, базовую 32-дюймовую ТВ-панель можно купить за $177. Но есть варианты и подороже: две модели с 43-дюймовыми экранами Full HD ($313) и 4K ($394). И еще три модели с экранами 4K Ultra HD, диагонали которых составляют 50 дюймов ($462), 55 дюймов ($544) и 65 дюймов ($816).



43-дюймовый телевизор Nokia (Фото: Nokia)

Что касается основных характеристик, то панели работают на базе ОС Android TV 9.0, имеют на борту Google Assistant, интегрированный плеер Chromecast, функции Micro Dimming и MaxBrite Display, обеспечивающие насыщенность и яркость цветов, динамики QuatroX (24 Вт, 30 Вт и 48 Вт, для младших, средних и старших моделей, соответственно). Модели получили от разработчиков четырехъядерные процессоры SoC и графические процессоры Mali 470 MP4. Объем памяти младших моделей составляет 1,5 ГБ (“оперативка”) и 8 ГБ (флеш-память). Модели подороже располагают 2 ГБ оперативной и 16 ГБ флеш-памяти.

В имровую продажу телевизоры Nokia поступят 15 октября 2020 года.



Напомним: ранее стало известно, как будет выглядеть самый доступный 5G-смартфон — Nokia 7.3.