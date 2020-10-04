Дизайнер показал, как будет выглядеть самый доступный 5G-смартфон — Nokia 7.3

С помощью 3D-графики можно увидеть модель смартфона, презентация которого пройдет в ноябре.

Джермейн Смит, также известный в сети под ником Concept Creator, в сотрудничестве с нидерландским информационным ресурсом LetsGoDigital создал 3D-изображение ожидаемой модели Nokia 7.3. Это устройство, по словам экспертов, призвано стать самый доступным 5G-смартфоном.

В этом году Nokia уже выпустила смартфон с поддержкой 5G — Nokia 8.3 5G. В сентябре финский производитель также выпустил две новые бюджетные модели: Nokia 2.4 и Nokia 3.4. Ожидалось, что одновременно с ними будет представлена и ​​Nokia 7.3. Однако ее презентацию отложили и, по-видимому, она состоится в ноябре. Но это не помешало журналистам и дизайнерам показать, как, возможно, будет выглядеть модель смартфона, который станет самым доступным 5G-устройством HMD Global под маркой Nokia.





Визуальзиция модели телефона Nokia 7.3

Собрав ранее опубликованные производителем характеристики, Concept Creator изобразил телефон в четырех цветах: синем, зеленом, серебристом и черном.

Согласно характеристикам, Nokia 7.3 оснастят дисплеем Full HD+ с диагональю 6,3 дюйма (16 см), 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 690 и частотой до 2 ГГц, модемом Snapdragon X51 5G, графическим ускорителем Adreno 619L, сканером отпечатков пальцев.



Приблизительно так будет выглядеть Nokia 7.3



Что касается камер, то модель будет иметь 24-мегапиксельную фронтальную камеру, размещенную в левом верхнем углу. А также основную камеру, состоящую из четырех модулей: 48-мегапиксельной широкоугольной камеры, 12-мегапиксельной широкоугольной камеры, 2-мегапиксельного сенсора глубины и 2-мегапиксельного макрообъектива.

Предполагается, что объем оперативной памяти устройства составит 6 Гбайт, а вместимость флеш-накопителя - 128 Гбайт. “На борту” также будут присутствовать USB-порт Type-C, 3,5-миллиметровый джек, аккумулятор ёмкостью 4000 мАч.



О стоимости модели и дате ее поступления в продажу пока ничего не известно.

Напомним: ранее стало известно, что Nokia и Vodafone проведут на Луну мобильную связь.