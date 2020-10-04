Дизайнер показал, как будет выглядеть самый доступный 5G-смартфон — Nokia 7.3

Дизайнер показал, как будет выглядеть самый доступный 5G-смартфон — Noki...

Фото: Concept Creator/LetsGoDigital

С помощью 3D-графики можно увидеть модель смартфона, презентация которого пройдет в ноябре.

Джермейн Смит, также известный в сети под ником Concept Creator, в сотрудничестве с нидерландским информационным ресурсом LetsGoDigital создал 3D-изображение ожидаемой модели Nokia 7.3. Это устройство, по словам экспертов, призвано стать самый доступным 5G-смартфоном.

В этом году Nokia уже выпустила смартфон с поддержкой 5G — Nokia 8.3 5G. В сентябре финский производитель также выпустил две новые бюджетные модели: Nokia 2.4 и Nokia 3.4. Ожидалось, что одновременно с ними будет представлена и ​​Nokia 7.3. Однако ее презентацию отложили и, по-видимому, она состоится в ноябре. Но это не помешало журналистам и дизайнерам показать, как, возможно, будет выглядеть модель смартфона, который станет самым доступным 5G-устройством HMD Global под маркой Nokia. 

Визуальзиция модели телефона Nokia 7.3

Визуальзиция модели телефона Nokia 7.3

Собрав ранее опубликованные производителем характеристики, Concept Creator изобразил телефон в четырех цветах: синем, зеленом, серебристом и черном.

Согласно характеристикам, Nokia 7.3 оснастят дисплеем Full HD+ с диагональю 6,3 дюйма (16 см), 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 690 и частотой до 2 ГГц, модемом Snapdragon X51 5G, графическим ускорителем Adreno 619L, сканером отпечатков пальцев.

Приблизительно так будет выглядеть Nokia 7.3

Приблизительно так будет выглядеть Nokia 7.3 

Что касается камер, то модель будет иметь 24-мегапиксельную фронтальную камеру, размещенную в левом верхнем углу. А также основную камеру, состоящую из четырех модулей: 48-мегапиксельной широкоугольной камеры, 12-мегапиксельной широкоугольной камеры, 2-мегапиксельного сенсора глубины и 2-мегапиксельного макрообъектива.

Предполагается, что объем оперативной памяти устройства составит 6 Гбайт, а вместимость флеш-накопителя - 128 Гбайт. “На борту” также будут присутствовать USB-порт Type-C, 3,5-миллиметровый джек, аккумулятор ёмкостью 4000 мАч.

О стоимости модели и дате ее поступления в продажу пока ничего не известно.

Напомним: ранее стало известно, что Nokia и Vodafone проведут на Луну мобильную связь.