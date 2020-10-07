Сентябрь-2020 стал самым теплым в мире за всю историю наблюдений

Аномально высокие температуры исследователи Европейской службы мониторинга атмосферы "Коперник" зафиксировали на севере Сибири, на Ближнем Востоке, а также в ряде районов Южной Америки и Австралии. В Европе повышенная температура была отмечена во Франции, на Балканах и в странах Балтии. Кратковременные температурные рекорды были зафиксированы и на западе США – в окрестностях Лос-Анджелеса было до 49°С.

Температура в сентябре нынешнего года оказалась на 0,63°С выше, чем в среднем в этом месяце с 1981 года.

В глобальном масштабе и в Европе сентябрь-2020 был самым теплым сентябрем за всю историю наблюдений. В некоторых местах было прохладнее, чем в среднем, в первую очередь в Исландии, а над северной Гренландией было особенно холодно.

Ранее сообщалось, что в Киеве метеорологическая осень пока не началась. В столице только пять дней с 18 по 20, 28 и 30 сентября были по-настоящему осенними, а среднесуточная температура воздуха остается выше +15 градусов.