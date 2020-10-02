В Киеве сентябрь повторил температурный рекорд 111-летней давности

В Киеве метеорологическая осень пока не началась. В столице только пять дней с 18 по 20, 28 и 30 сентября были по-настоящему осенними, а среднесуточная температура воздуха остается выше +15 градусов.

Об этом сообщает метеостанция Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений, среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составляла +18,4 градусов, что превысило климатическую норму на 4,5 градуса. Таким образом нынешний сентябрь в Киеве повторил рекорд 1909 года.

Сентябрь оказался еще особенным потому, что нынешний максимум температуры воздуха в Киеве зафиксирован 1 сентября: +34,7 градусов. Холоднее всего было 19 сентября, когда минимальная температура опустилась под утро до +6,9 градусов.

На проспекте Науки выпало 31 мм осадков, что составляет две трети климатической нормы и поэтому уже четвертый месяц подряд оказался скупым на осадки в столице.

Ранее сообщалось, что в Киеве температура воздуха в августе превысила климатическую норму почти на 3 градуса. Холоднее всего в Киеве было 15 августа, когда температура под утро опустилась до 11,0 градусов, а жарче всего – 20-го, когда температура после полудня поднялась до 34,1 градусов и оказалась самой высокой за минувшее лето.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида считает, что 2020 год с высокой вероятностью станет самым жарким в истории Украины, и погода принесет нам новые рекорды. Об этом он рассказал корреспонденту Фокуса.