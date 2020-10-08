Без вреда экологии. Стартап в США строит завод по превращению природного газа в удобрения

Для создания удобрений сельское хозяйство зависит от производства аммиака. Удобрения позволяют накормить миллиарды людей, однако обходятся довольно дорогой ценой, влияя на изменение климата. Почти 1% общих глобальных выбросов парниковых газов приходится на производство удобрений, пишет Forbes.

Именно эту проблему и хочет решить стартап Monolith Materials. У компании есть метод, который она применяет для расщепления природного газа, чтобы получить технический углерод, который обычно используется в таких материалах, как резина, а также водород, который в данном случае может быть использован в сочетании с азотом для создания аммиака.

Завод, который в настоящее время строит Monolith, будет в конечном итоге производить около 275 000 тонн аммиака в год в дополнение к 180 000 тонн технического углерода.

Он станет частью крупного производственного предприятия, расположенного в Халламе, штат Небраска, где компания только что открыла свой первый завод по производству технического углерода. Строительство должно начаться в следующем году и будет работать таким образом, что 100% энергии будет поступать из возобновляемых источников.

"Наш стартап во многом похож на электромобиль. На нашем заводе нет прямых выбросов, но как и в случае с электромобилем, важно то, откуда это электричество берется", - говорит Роб Хэнсон, соучредитель и генеральный директор Monolith Materials.

Инженер по образованию, Хэнсон основал компанию в 2011 году вместе с Филлипом Джонсоном, с которым он познакомился, когда они оба работали в программной фирме Ariba.

Их цель заключалась в том, чтобы найти бизнес-идею, которая способствовала бы преобразованию окружающей среды и была бы устойчивой в финансовом отношении.

В ходе изучения идей они узнали о химическом процессе, называемом пиролизом метана, при котором природный газ нагревается без воздействия кислорода. Тепло заставляет молекулы расщепляться на углерод, с одной стороны, и газообразный водород, с другой. А уголь, в свою очередь, используется для экологически устойчивого производства технического углерода.

По словам Хэнсона, существующий процесс производит много углекислого газа. Более того, этот процесс оптимальный по соотношению "цена-качество", а зарабатывание денег на продаже полученного водорода является финансовым бонусом.

По словам Хэнсона, такой подход позволил компании на сегодняшний день привлечь около 274 миллионов долларов от таких фирм, как Cornell Capital LLC, Warburg Pincus и Azimuth Capital Management.

Хэнсона уверен, что этого капитала достаточно, чтобы позволить компании развивать свою технологию, запустить свой первый завод в Небраске, а также перейти как к этапу проектирования более крупного предприятия, так и к производству аммиака.

"Как компания, которая инвестирует в рост, Warburg Pincus была привлечена в Monolith из-за ее революционной экономической модели и приверженности производству основных химических веществ экологически чистым путем. Monolith - отличный пример компаний, которые продолжают лидировать в переходе к энергетической безопасности", - отметил Джон Роуэн, управляющий директор Warburg Pincus.

Со своей стороны, Хэнсон рад видеть, что оригинальная идея, которую предложили он и его соучредители, начинает воплощаться в жизнь.