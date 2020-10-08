Ученые разгадали загадку шестиугольного шторма на Сатурне

Ученые считают, что разгадали одну из загадок массивного шторма на Сатурне, который имеет необычную шестиугольную форму. Об этом сообщает SciTechDaily.

Шестигранный вихрь – это атмосферное явление, которое интересовало планетологов с момента его открытия в 1980-х годах в рамках американской программы Voyager. Шторм составляет более 30 тыс. км в диаметре и ограничен полосами ветров, дующих до 500 км/ч.

Двое ученых профессор геофизики Джереми Блоксхэм и научный сотрудник лаборатории Блоксхэма в Гарвардском отделении наук о Земле Ракеш Ядав создали модель, чтобы понять, как появился такой вихрь.

"Мы регулярно видим штормы на Земле, и они всегда спиралевидные, иногда круглые, но никогда не имеют шестиугольных сегментов или многоугольников с краями. Это действительно поразительно и совершенно неожиданно. Вопрос в том, как образовалась такая большая система, и как она может сохранять свою форму на протяжении такого количества времени", – говорит Ядав.

В своей статье ученые говорят, что неестественно выглядящий ураган возникает, когда атмосферные потоки глубоко внутри Сатурна создают большие и маленькие вихри (также известные как циклоны). Они окружают более крупный поток, дающий на восток возле северного полюса планета. Внутри него также есть ряд штормов. Более мелкие штормы взаимодействуют с более крупной системой, в процессе защемления струя превращается в шестиугольник.

"Этот ураган кружит вокруг планеты и должен сосуществовать с этими более мелкими штормами. Представьте, что у вас есть резинка, и мы помещаем вокруг нее кучу небольших резинок, а затем сжимаем все вместе. Центральное кольцо будет сжато и образует странную форму с определенным количеством краев. У нас есть более мелкие бури, которые соприкасаются с большими бурями в полярном регионе, и поскольку они должны сосуществовать, им приходится находить для себя место", – отмечают ученые.

Созданная модель предполагает, что шторм имеет глубину в тысячи километров и находится далеко под вершинами облаков Сатурна. Моделирование имитирует внешний слой планеты и показывает лишь около 10% ее радиуса. В течение месяца исследований, компьютерное моделирования показало, что явление глубокой тепловой конвекцией может вызывать атмосферные потоки, которые создают большие полярные потоки, циклоны и гигантский восточный ураган. Когда они смешиваются, наверху образуется неожиданная форма, а поскольку буря образуется глубоко внутри планеты, это делает шестиугольным шторм сильным и устойчивым.

Конвекция – это та же сила, которая вызывает торнадо и ураганы на Земле. Процесс похож на закипание воды в кастрюле: тепло от дна передает на более холодную поверхность, которая начинает бурлить. Считается, что именно подобный процесс вызывает большинство штормов на Сатурне, который являясь газовым гигантом, не имеет твердой поверхности, как у Земли.