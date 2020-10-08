Шведская компания Einride представила беспилотный электрогрузовик нового поколения

Презентованный в прошлом году беспилотный электрогрузовик T-pod получил обновления от разработчиков, которые на днях анонсировали выход новой модели — AET (Autonomous Electric Transport), передает The Verge.

Менять дизайн электрогрузовика не стали. Зато “мозги” он получил совсем иные. Так, по словам представителей компании-производителя Einride, благодаря новому программному обеспечению и качественно измененной конфигурации управляющих узлов автономной платформы, AET сможет работать в нескольких режимах. Тут уж все будет зависеть от пожеланий заказчика.

Если заказчику будет необходим электрогрузовик для перевозок на закрытой территории (склады. доки, базы), но не более, тогда ему предложат модель AET 1. Модель AET 2 способна преодолевать небольшие дистанции по свободным маршрутам, например, ездить по улицам от склада до магазина и обратно. AET 3 может преодолевать расстояния побольше и предлагается для использования в сельской местности, где трафик не столь плотный, как в городе. AET 4 рассчитана на перевозки по скоростным автомагистралям.

AET 1 и AET 2 смогут развивать скорость не более 30 км/ч, а 3 и 4 модели — до 45 км/ч. Все грузовики могут перевозить грузы весом до 16 т на дальность от 130 до 180 км. Новинки будут управляться диспетчерами удаленно.



В планах компании — выйти на североамериканский рынок.



Напомним: ранее мы сообщали, что на дорогах Швеции появился беспилотный грузовик без кабины водителя.