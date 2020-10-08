Манекен Starman, за рулем Tesla Roadster, впервые сблизился с Марсом

Манекен в скафандре по имени Starman, за рулем Tesla Roadster, совершил свое первое сближение с Марсом. Об этом сообщает Space.com.

Манекен с автомобилем был запущен компанией Илона Маска SpaceX во время первого полета ракеты Falcon Heavy в феврале 2018 года. И сейчас космические путешественники достигли большой вехи в своем путешествии.

"Starman, которого в последний раз видели покидающим Землю, совершил первое сближение с Марсом 7 октября – в пределах 0,05 астрономических единиц, или менее 8 млн км от Красной планеты", – заявили в SpaceX.

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По данным сайта, отслеживающего полет Tesla Roadster, автомобиль совершает оборот вокруг Солнца каждые 557 земных дней. На сегодняшний день автомобиль и Starman преодолели в космосе почти 2,1 млрд км – этого достаточно, чтобы проехать по всем дорогам Земли более 57 раз.

Но конец пути для Starman еще далеко. Ожидается, что в конечном итоге, автомобиль направится либо на Венеру, либо на Землю. Но этого не произойдет в ближайшие несколько десятков миллионов лет, согласно моделированию орбиты Tesla Roadster. Вероятность столкновения авто с Землей или Венерой в ближайший миллион лет составляет всего 6% и 2,5% соответственно.

Испытательные запуски ракет – дело рискованное, поэтому SpaceX решила поместить Starman и Roadster на борт Falcon Heavy в качестве фиктивной полезной нагрузки.