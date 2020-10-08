Ученые обнаружили термостойкие кораллы

Коралловый треугольник - район коралловых рифов в западной части Тихого океана, включая Индонезию, Филиппины, Малайзию и несколько других небольших стран. Эта Индо-Тихоокеанская область является домом для 75 процентов всех видов кораллов, шести из семи видов черепах и нескольких тысяч видов рыб, пишет Forbes.

Несмотря на то, что кораллы (особенно в тропиках) могут поддаваться морской жаре, новое исследование Общества охраны природы (WCS) предполагает, что этот очаг биоразнообразия способен противостоять потеплению намного больше, чем ученые могли предположить.

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В 2016 году, который был одним из самых теплых в истории, ученые из WCS и нескольких тропических стран изучили более 200 отдельных рифов, охватывающих 12 стран.

Они учли общую подверженность рифов воздействию теплой морской воды, а также чувствительность кораллов, ища признаки обесцвечивания.

В целом, они обнаружили, что по всему Коралловому треугольнику обесцвечивание рифов не было постоянным, а климатические модели переоценили степень их разрушения.

В свою очередь, коралловые рифы на таких островах, как Индонезия, Австралия и Фиджи были более устойчивы к тепловому влиянию, чем во Вьетнаме, Японии, Индии и Восточной Африке.

"Коралловый треугольник - отличное место для начала. WCS повезло создать глобальную программу сохранения, которая охватывает большое количество этих устойчивых к изменению климата рифов. Даже в тех районах, где рифы страдают от низкой термостойкости, есть еще небольшие заповедники, которые способны выжить, если люди постараются уменьшить другие угрозы, такие как перелов и загрязнение", - отметил старший научный сотрудник WCS доктор Тим МакКланахан.