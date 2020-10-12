Что представит Apple 13 октября кроме iPhone 12

Завтра, 13 октября 2020 года состоится презентация нескольких новинок Apple, среди которых не только смартфон iPhone 12, но и ряд других устройств. Шоу пройдет в онлайне и наблюдать за ним в режиме реального времени вы можете на YouTube.

Итак, чем удивит компания-производитель в этом году?

Беспроводная зарядка AirPower Mini

Это самый засекреченный из всех новых девайсов Apple. Найти достоверную информацию о нем невозможно: аналитики только гадают над попавшими в сеть фото — то ли самое устройство изображено, или все-таки нет? Убедительных версий не нашлось, поэтому будем опираться на имеющиеся крохи информации.

Предположительно, это зарядное устройство Air Power Mini. (Фото: gadgets.ndtv.com)



Судя по всему, зарядное устройство будет иметь круглую форму, оснащаться 36-ю сильными магнитами и NFC-модулем (NFC — аббревиатура от англ. "near field communication". Это технология беспроводной передачи данных между устройствами, имеющая малый радиус действия (максимум 10 см), — прим. ред.). Взаимодействовать с iPhone 12 оно будет посредством магнитного кольца, расположенного под задней панелью смартфона. Магниты нужны для того, чтобы фиксировать телефон для обеспечения непрерывного заряда. Предполагается, что AirPower Mini будет обладать мощностью 15 Вт. А это значит, что телефон с аккумулятором в 4000 мАч, как у iPhone 11 Pro Max например, девайс может зарядить с 3% до 67% в течение часа.

Twitter-канал AppleTimes сообщил, что стоить новинка будет $199.

Наушники AirPods Studio

В 2020 году Apple решила конкурировать на рынке накладных наушников. Тут компании придется поднатужиться, потому как соперничать придется с Sony, Koss, Marshall, JBL и другими брендами, давно и прекрасно зарекомендовавшими себя.

Визуализация модели наушников AirPods Studio. (Фото: Jon Prosser)

Основной "фишкой" гаджета станет способность к трансформации. То есть, амбушюры будут спроектированы таким образом, что их внутреннюю часть корпуса, ту, которая прилегает к уху, можно будет менять с кожаной на тканевую. Это сделано для того, чтобы облегчить вес наушников при занятиях спортом: заменили кожаный корпус на тканевый, и на пробежку.

Предусмотрены следующие функции: "прозрачность", активируя которую вы можете слышать собеседника, не снимая при этом наушников; усиленного шумоподавления; приостановки и воспроизведения музыки при снятии девайса; перенаправления аудиоканалов — теперь не стоит каждый раз проверять, где правый наушник, а где левый. Также девайс будет автоматически подключаться и взаимодействовать с любыми iOS-устройствами.

9 октября появилась инсайдерская информация о том, что презентацию наушников могут перенести на ноябрь. Причина — сдвиг сроков массового производства.

Согласно предварительным данным, цена AirPods Studio может составить порядка $350.

Смарт-брелок Apple AirTag

Обычно такие трекеры применяют во время путешествий, командировок, при переездах, или же для надежности и сохранности мелких, но важных вещей: кошельков, документов, ключей и пр. AirTag будет совместим со всеми iOS- и macOS-устройствами через специальное приложение, а также — поддерживать технологию Ultra Wideband, позволяющую, определять местонахождение искомого предмета с точностью до 5–10 см.

Рендер трекера Air Tag. (Фото: Jon Prosser)

Стоит отметить, что сам процесс поиска весьма занятный: запустив приложение, вы активируете трекер, который начнет передавать сигналы, визуализирующиеся на дисплее в виде шара, висящего в том, месте, где лежит вещь. Также устройство будет издавать и звуковые сигналы. по мере вашего приближения к предмету, звуки будут учащаться. Вполне увлекательный квест.

Если сам девайс потеряется, через некоторое время владелец получит уведомление об этом с информацией о его геолокации.

Цена трекера, как сообщает Twitter-канал Apple Times, может составлять $19.

Смарт-колонка HomePod 2

Главной особенностью "умной" колонки следующего поколения станет более дешевая стоимость (по крайней мере, так утверждают аналитики) и улучшенный функционал Siri. К примеру, голосовой ассистент сможет ретранслировать звонок в дверь посредством системы "умный дом" HomeKit в то время как вы слушаете музыку: звук трека приглушается, а звук дверного звонка выводится на передний план.



Смарт-колонка HomePod 2 будет выглядеть так же, как и HomePod 2, но иметь другие габариты. (Фото: i2hard.ru)

Дизайн HomePod 2 будет таким же, как и у HomePod, однако ее размеры будут несколько скромнее. Девайс призван стать конкурентом смарт-колонок от Google и Amazon.

И еще кое-что...

13 октября гендиректор Apple Тим Кук может представить на суд пользователей ноутбуки, оснащенные процессорами ARM (ранее использовалась архитектура Intel Core i7, Intel Core i9). Говорят, что такие процессоры получили MacBook Air и 23- или 24-дюймовый iMac. Возможно, что покажут и медиаплеер Apple TV нового поколения. Но все это только слухи.



Напомним: ранее стало известно, что Apple презентует новые модели iPhone 13 октября. В ходе онлайнового мероприятия, кроме вішеперечисленных устройств, покажут новые модели смартфонов: iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.