Apple анонсирует новые MacBook в ноябре

Компания Apple намерена презентовать обновленную линейку ноутбуков MacBook уже в ноябре, передает издание Bloomberg. Гаджеты будут оснащены собственными ARM-процессорами.

Точная дата проведения мероприятия пока неизвестна, но некоторые подробности все же имеются. Согласно сообщению авторитетного аналитика Мин-Чи Куо, 13-, 14- и 16-дюймовые MacBook Pro оснастят 12-ядерными ARM-процессорами архитектуры A14X, за разработку которых отвечали сотрудники Apple. Также ARM-процессор может получить и MacBook Air. Устройства, работающие на этих чипах, имеют лучшую экономичность и производительность CPU/GPU, чем показывали процессоры Intel.

Куо прогнозирует, что 13-дюймовый MacBook Pro поступит в продажу в конце 2020 года, а обновленные MacBook Air 14- и 16-дюймовые MacBook Pro можно будет приобрести весной 2021-го. Что касается цен, то точные цифры аналитик не называет, хотя настаивает на том, что гаджеты с процессорами Apple будут стоить дешевле, чем аналогичные модели с чипами от Intel.

Дизайн ноутбуков пока останется прежним. Как полагает Куо, сегодня в приоритете — изменение и доработка дизайна 24-дюймового iMac (который тоже оснастят новым процессором).

Ранее мы сообщали, что 13 октября 2020 года пройдет презентация линейки смартфонов iPhone 12, а также еще нескольких "яблочных" устройств.