Армия США разрабатывает очки дополненной реальности для служебных собак

Армия США разрабатывает очки дополненной реальности для военных собак. Технология разрабатывается для улучшения связи между собакой и человеком, позволяя удаленно управлять животным. Об этом сообщает New Atlas.

Общение между военными служебными собаками и их дрессировщиками обычно требует, чтобы человек находился в непосредственной близости от животного. Устные команды, жесты и даже лазерные указки часто используются для управления животными. Но в некоторых случаях для дрессировщика может быть опасным находиться рядом с собакой. Для этого, создаются новые технологии, которые позволяют передавать команды без присутствия человека.

В прошлом камеры и рации использовались для удаленной связи с военными собаками, но эти методы часто приводили к замешательству у животных. Новая разрабатываемая система использует дополненную реальность, что предавать собакам визуальный сигнал, в то время как камеры в очках помогают людям видеть то же, что и животные.

"Дополненная реальность работает с собаками иначе, чем с людьми. AR будет использоваться, чтобы давать собакам команды и сигналы, животное не должно взаимодействовать с ней, как человек. Эта технология дает нам важный инструмент для улучшения взаимосвязи военных со служебными собаками", – говорит старший научный сотрудник Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США Стивен Ли.

В системе, которая пока находится на стадии прототипа, используются защитные очки, собак приучают носить их заранее. Каждое устройство настраивается и конструируется под каждую отдельно взятую собаку.

"Даже без дополненной реальности эта технология является одной из лучших систем видеонаблюдения для служебных собак. Сейчас камеры размещаются на спине собаки, но поместив их в очки, человек может видеть все, что видят собаки. Также это устраняет отскок, возникающий при размещении камеры на спине животного", – отмечает Ли.

Тестовый прототип оказался достаточно эффективным, и сейчас проект находится на второй стадии разработки. В настоящее время система не беспроводная, поэтому на протяжении следующих двух лет авторы проекта будут сосредоточены на создании беспроводного устройства.