Ученые выяснили, почему люди в паре становятся похожими друг на друга

Долгое время психологов интересовало, становятся ли лица людей, состоящих в длительных отношениях похожими. Впервые это утверждение появилось в 1980-х гг., и с того времени не было ни подтверждено, ни опровергнуто. Об этом пишет The Guardian.

Однако ученые Стэндфордского университета всерьез задались этим вопросом и использовали современных технологии, чтобы проанализировать тысячи фотографий пар, находящихся в публичном доступе.

"Это то, во что верят люди, и нам это было любопытно. Наша первоначальная цель заключалась в том, что, если лица людей со временем становятся похожи, то мы хотели выяснить, в каких именно чертах", - сказал Пин Пин Ти-Макорн, аспирант Стэнфордского университета.

Работая со своим коллегой из Стэнфорда Михалом Косински, Ти-Макорн составила базу данных фотографий 517 пар, сделанных в течение двух лет после того, как связали себя узами брака.

Чтобы проверить, стали ли лица пар похожими со временем, исследователи показали добровольцам фотографию "целевого" человека в сопровождении шести других лиц, одно из которых - их супруга, а другие пять лиц были выбраны случайным образом. Затем добровольцев попросили оценить, насколько каждое из шести лиц было похоже на целевого человека. Затем ту же задачу выполняла передовая программа распознавания лиц.

В первоначальном исследовании 1987 года покойный психолог Роберт Зайонц из Мичиганского университета попросил добровольцев оценить фотографии только дюжины пар. Он пришел к выводу, что лица пар становились все более похожими по мере того, как продолжался их брак, и эффект был тем заметнее, чем они были счастливее.

Королева Елизавета II с супругом

Некоторые психологи утверждают, что схожесть проявляется, потому что совместная жизнь, диета, образ жизни, времяпрепровождение и общение играют определенную роль.

Тем не менее, Ти-Макорн и Косински сообщили, что они не нашли доказательств того, что пары становятся более похожими со временем, однако в начале совместной жизни они были более похожими, нежели случайные пары.

Результаты показывают, что такие звездные пары, как Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер, Жизель Бюндхен и Том Брэди, со временем не станут более похожими, но они изначально были схожи.

Жизель Бюндхен и Том Брэди

Так что Ти-Макорн и Косински пришли к выводу, что люди ищут партнеров, ориентируясь не только на общие интересы, ценности и увлечения, но и черты внешности. Причем делают это несознательно.

Теперь исследователи хотят доказать, или опровергнуть утверждение о том, что имена людей можно предсказывать, ориентируясь только на их внешность. В этом случае они настроены скептически.