Как у джедая: канадский инженер создал настоящий световой меч из "Звездных войн"

Канадский инженер Джеймс Хобсон, известный в сети, как "Хэксмит", продемонстрировал настоящий световой меч, как из вселенной "Звездных войн". Об этом пишет Daily Mail.

Хобсон ведет блог, на который подписаны более 10 миллионов человек и работает над тем, что создает предметы из популярных научно-фантастических фильмов и книг.

Он уже создавал световые мечи, однако задался целью создать точную копию: чтобы светящееся лезвие эффектно появлялось из рукояти, как у Оби-Ван Кеноби и Люка Скайуокера.

Битва на световых мечах/Фото: скриншот из фильма

Меч работает на смеси пропана и кислорода, горит при температуре в 2204 градусов по Цельсию и может прорезать металл.

Но, чтобы пользоваться мечом, инженер должен также носить с собой рюкзак с топливом, которое подается к рукояти по шлангу.

По словам Джеймса Хобсона, создать световой меч, который бы работал полностью автономно, в наше время пока невозможно. Потому что для бесперебойной работы плазменного лезвия потребуются батареи, способные производить больше энергии, чем атомная электростанция.