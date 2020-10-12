В США прошла стадию бета-тестирования и запущена в работу соцсеть Telepath, созданная бывшим топ-менеджером Quora Марком Бодником, передает издание Techcrunch.com.



Новый проект ориентирован на людей, уставших от языка ненависти, к которому все чаще прибегают пользователи известных соцсетей типа Facebook. Платформа объединит доброжелательных людей, умеющих и желающих вести себя в онлайне тактично и ожидающих того же от других. Обеспечить приемлемое поведение должна усиленная система модерации.

Главная задача модераторов — не допустить киберпреследований, доксинг (доксинг — когда травля из онлайна переходит в реальную жизнь, — прим. ред.), агрессивного поведения, публикацию материалов неподобающего содержания (насилие, порно и пр.). Для того, чтобы выявлять и наказывать баном нарушителей правил, данная соцсеть предлагает регистрироваться под настоящими именами. Что касается СМИ, то им будет присваиваться рейтинг доверия — таким образом проект намерен избежать постинга и шеринга фейковой информации.



Telepath имеет тематическую структуру, как у Reddit, механику работы, как у Snapchat, только тут сообщения исчезают не через сутки, а через месяц. Есть также и система хэштегов, благодаря которым можно подписаться на тематические сообщества и обсуждать там те вопросы, которые вас наиболее интересуют.

Главное правило для всех пользователей гласит: “Будьте добрыми. Не будьте злыми. Не нападайте на людей и не оскорбляйте их за то, что они пишут”. Создатель соцсети поясняет, что, конечно, можно спорить, критиковать, задавать провокационные вопросы, но не выходя за рамки приличий. Для этого достаточно придерживаться вежливого тона и добавлять немного юмора или иронии.

Зарегистрироваться в Telepath можно только по ссылке-приглашению. На данный момент платформа насчитывает более 3 тыс. пользователей.



Как и на чем будет зарабатывать проект, пока неясно, но в 2020 году — точно не на рекламе. Пока что в распоряжении команды деньги, полученные от инвесторов (сумму держат в секрете). Отметим, что соцсети подобной направленности,— Secret, Yik Yak, Ello, — закрылись, так как не принесли инвесторам прибыли.



Напомним: ранее мы сообщали, что ЕС ужесточит условия работы для Facebook, Google и подобных крупных компаний.