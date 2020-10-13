За последние 50 лет число стихийных бедствий выросло в пять раз, – ООН

В новом отчете ООН говорится, что миру необходимо быстро увеличить инвестиции в системы раннего предупреждения об экстремальных погодных явлениях. Об этом сообщает ВВС.

За последние 50 лет количество зарегистрированных бедствий увеличилось в пять раз, отчасти благодаря изменению климата. Исследование предупреждает, что каждый третий человек на Земле недостаточно охвачен системами предупреждения. Число людей, нуждающихся в помощи после стихийных бедствий, может увеличиться на 50% в течение следующего десятилетия.

Новый отчет был подготовлен экспертами из 16 международных агентств и финансовых учреждений и координировался Всемирной метеорологической организацией (ВМО).

В нем говорится, что за последние 50 лет произошло около 11 тыс. стихийных бедствий, связанных с погодными, климатическими и водными факторами, унесшими жизни 2 млн человек и экономическим ущербом на сумму более 3,5 трлн долларов.

В 2018 году около 108 млн человек обратились за помощью в международные агентства, чтобы справиться со стихийными бедствиями.

Авторы нового отчета говорят, что к 2030 году это число может увеличиться на 50% при затратах около 20 млрд долларов в год.

В исследовании говорится, что эффективные системы раннего предупреждения являются ключевыми. Ученые призывают сменить акцент с простого прогнозирования погоды на анализ ее воздействия.

Качественные системы предупреждения крайне необходимы в наименее развитых странах и малых островных государствах. Эти страны потеряли миллиарды из-за стихийных бедствий, связанных с погодой и климатом, за последние 50 лет.

Около 70% смертей, связанных с этими бедствиями, произошло в беднейших странах. Тем не менее, по данным ВМО, только 26% сетей наблюдения за погодой в Африке соответствует общепринятым стандартам.

"Несмотря на то, что COVID-19 вызвал крупный международный кризис в области здравоохранения и экономики и на восстановление потребуются годы, важно помнить, что изменение климата является постоянной и растущей угрозой для жизни людей, экосистем, экономики и общества на столетия вперед", – говорит генеральный секретарь ВМО профессор Петтери Таалас.

В отчете изложены шесть рекомендаций, которые авторы считают критическими: