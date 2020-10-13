В NASA назвали причину отсрочки миссии SpaceX по доставке космонавтов на МКС

Запуск на Хэллоуин миссии SpaceX Crew-1 на Международную космическую станцию не состоится. Об этом сообщает Cnet.

В своем заявлении NASA сообщило, что первая регулярная оперативная миссия SpaceX (не испытательная, – ред.) по отправке астронавтов на МКС была перенесена. Теперь запуск должен состояться в середине ноября.

"Дополнительное время позволит SpaceX разрешить неожиданные осложнения во время недавней попытки запуска", – заявила руководитель программы космических полетов NASA Кэти Людерс.

Задержка связана с "нештатным поведением газогенераторов первой ступени Falcon 9", отметили в NASA. Агентство не уточнило, во время какой попытки запуска это произошло. Совсем недавно, 6 октября, SpaceX отправила на орбиту еще одну партию широкополосных интернет-спутников Starlink, но прервала попытку запуска спутника GPS Space Force 2 октября.

Ранее NASA запустило Commercial Crew Program (CCP) – многоэтапную программу по развитию частных пилотируемых космических кораблей для доставки астронавтов на МКС. В нее вошли компании SpaceX и Boeing. Основная цель программы – положить конец зависимости агентства от российских космических кораблей.

В данный момент от SpaceX зависит не только доставка космонавтов на МКС. Компания также должна запустить спутник NASA для наблюдения за океанами, старт которой запланирован на 10 ноября, и доставить груз на МКС. Все миссии опираются на ракетную систему Falcon 9.

"Команды активно работают над решением проблемы, и уже в течение ближайшей недели мы будет знать больше", – добавили в NASA.