Зонд NASA сделал неожиданную находку в ядре астероида Бенну

Новые данные зонда NASA OSIRIS-REx, который находится на орбите астероида Бенну, продолжают раскрывать тайны космического осколка. Об этом сообщает New Atlas.

Гравитационное поле астероида показало ученым, что ядро Бенну менее плотное, чем его оболочка, и возможно, содержит большую пустоту. Открытие говорит о том, что астероид может разрушиться уже в ближайшем будущем.

Зонд NASA добрался до Бенну в декабре 2018 года и начал составлять карту поверхности астероида. Инструменты зонда смогли измерить силу гравитационного поля астероида в разных областях. Такие данные могут много сказать о плотности материала в разных частях Бенну.

"Если вы можете измерить гравитационное поле с достаточной точностью, то налагает жесткие ограничения на то, где находится масса, даже если вы не можете увидеть ее напрямую", – говорит соавтор исследования Эндрю Френч.

Команда измерила, как гравитация Бенну воздействует на космический зонд OSIRIS-Rex на орбите, и результаты показали некоторые неожиданные подробности о ядре астероида.

Бенну является довольно "рыхлым" астероидом, по сути, это куча камней, связанных между собой гравитацией. Ранее ученые предполагали, что плотность астероида должна быть одинаковой во всех его частях.

Вместо этого результаты показывают, что некоторые части Бенну более плотные. И что интересно, некоторые из наименее плотных областей размещаются на экваторе астероида и самом ядре.

"В его центре находится пуста, внутри которой можно разместить пару футбольных полей", – добавляет второй соавтор Дэниел Ширес.

Другие исследования уже показали, что вращение Бенну ускоряется, и команда предполагает, что это могло отбросить материал от ядра к поверхности. Если догадки ученых верны, то астероид может разрушиться в ближайшем будущем, через миллион лет или даже меньше.

Отмечается, что OSIRIS-REx готовится к спуску на поверхности Бенну, который состоится на следующей неделе. Зонд возьмет образец астероида и вернет его на Землю в 2023 году для дальнейших исследований.