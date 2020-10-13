Маск против инопланетян. Глава SpaceX высказался по поводу "визитов" развитых цивилизаций

Правда где-то там, и Илон Маск уверен, что она не имеет никакого отношения к инопланетянам, якобы посещающих Землю. В своих твитах основатель SpaceX присоединился к обсуждению темы НЛО, пишет CNET.

"Я не видел свидетельств того, чтобы Землю посещала какая-либо развитая цивилизация. Нечеткие фото, которые хуже, чем смазанные кадры камеры слежения 7/11, не в счет", - написал он в Твиттере, ответив на твит телеведущей Fox Марии Бартиромо.

Бартиромо поделилась роликом в котором спросила президента Дональда Трампа, почему в начале этого года Министерство обороны создало группу НЛО под названием Unidentified Aerial Phenomens Task Force. И спросила существуют ли в таком случае НЛО. Трамп ответил, что он должен проверить эту информацию и более детально изучить этот вопрос.

Насчет своих сомнений на эту тему Маск также добавил еще один твит: "На сегодняшний день камер больше буквально на >1000%, чем 10 лет назад, но никаких четких снимков у нас все еще нет".

Неудивительно, что людей волнует мнение Маска об инопланетянах и НЛО. Он один из самых известных сторонников космоса на планете.

В июле этого года произошла небольшая перепалка, когда он загадочно написал в Твиттере, что пирамиды построили инопланетяне. На что Египет довольно быстро отреагировал, пригласив Маска к себе, чтобы тот лично узнал, какие человеческие усилия были использованы при постройке пирамид.

Эти последние твиты, кажется, проясняют позицию Маска относительно представлений об инопланетянах на Земле.