Охота на НЛО. Ученые с помощью спутников собираются обнаружить и изучить неопознанные объекты

ВМС США недавно опубликовали снимки пилотов реактивных самолетов, на которых присутствуют неопознанные воздушные явления. Свидетельства пилотов также подтверждаются данными радаров, но природа явлений все еще остается неизвестной науке. Об этом сообщает Space.com.

В августе ВМС США создали Целевую группу по неопознанным воздушным явлениям (UAP), чтобы исследовать природу и происхождение странных явлений. Группе предстоит определить, могут ли объекты потенциально представлять угрозу нацбезопасности США.

Отмечается, то обнаруженные UAP якобы обладают ускорением в диапазоне от 100 до 1 000 G, что намного превосходит те перегрузки, которые может выдержать пилот-человек. Вокруг объектов не было замечено никаких видимых воздушных колебаний, а также они не производят звуковых ударов. Эти и другие странности обычно привлекают поклонников НЛО.

Но вместе с этим растет потребность в научном изучении явления.

Филиппе Айлерис – руководитель проектов в Центре космических исследований и технология Европейского космического агентства в Нидерландах. Он также руководит Системой отчетности по неопознанным аэрокосмическим явлениям, призванной собрать воедино данные от любителей и профессиональных астрономов.

Айлерис уверен в том, что существует необходимость в научном изучении UAP, по его мнению, наука больше не может игнорировать эти явления. Для того, чтобы объяснить их, ученым понадобится собрать надежные и качественные данные.

"Никто не знает, где и когда потенциально может появиться UAP, отсюда возникает сложность в научных исследованиях в этой области", – говорит ученый.

По словам Айлериса, в последние годы наблюдается стремительный прогресс в области информационных и коммуникационных технологиях. Например, программное обеспечение, облачные вычисления и искусственный интеллект с машинным и глубоким обучением. Эти инструменты предлагают ученым новые возможности для сбора, хранения, обработки и передачи данных.

Также Айлерис указывает на еще один мощный инструмент для исследователей.

"Расположение спутников над нашими головами – прекрасный шанс что-то обнаружить", – говорит исследователь.

Он считает, что гражданские космические спутники могут быть использованы для поиска UAP. К тому же, на рынке появляется все больше частных компаний, которые запускают свои космические спутники на орбиту Земли.

"Такая эволюция будет стимулировать дальновидные идеи в различных областях, включая достаточно спорные темы. А почему бы не в области исследований UAP?", – задается вопросом Айлерис.

Его идею поддерживает Кевин Кнут – ученый и бывший сотрудник Исследовательского центра Эймса NASA. Сейчас он заместитель профессора физики в университете Олбани в Нью-Йорке.

"Мы изучаем возможность использования спутников для наблюдения за районом океана к югу от острова Каталина, где в 2004 году произошли столкновения (с UAP, – ред.)", – говорит Кнут, подразумевая свидетельства пилотов с борта авианосца USS Nimitz.

Этот район также станет целью экспедиции UAP 2021 года, проводимой Кнутом и другими исследователями. Цель мероприятия – "предоставить неопровержимые научные доказательства того, что объекты UAP реальны, их можно найти и опознать".

В команду проекта UAPx входят ветераны вооруженных сил, а также ученые-физики и исследователи, которые смогут отслеживать объекты с помощью специального оборудования.

"Мы надеемся обнаружить UAP, определить их характеристики, схемы полета и любые модели активности, которые позволят нам изучить их. Помимо мониторинга региона на предмет UAP, мы также изучаем возможность использования спутников для получения независимого подтверждения замеченных объектов и получения качественной информации о них", – отмечает Кнут.

Также по мнению ученых, ассоциация неопознанных воздушных явлений с НЛО препятствует тщательным научным исследованиям.

"Люди сразу думают об "инопланетянах", когда слышат UFO/UAP, но я не хочу, чтобы ученые поддавались этому. Будьте агностиком и не позволяйте предвзятым идеям затуманить суждения. Считайте это научной проблемой. Если окажется, что у них есть какое-то обыденное объяснение, пусть будет так", – подытожили исследователи.