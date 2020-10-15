Создана VR-технология, позволяющая ученым проникнуть внутрь человеческой клетки

Программу, визуализирующую все, что происходит внутри клеток живых организмов, создали разработчики компании Lume VR Ltd. совместно с исследователями из Кембриджского университета, передает издание Nature Methods.

Программа, получившая название vLUME, способна не только создать трехмерное изображение исследуемых клеток в сверхвысоком разрешении, но и анализировать их функции. И все это в режиме виртуальной реальности. С помощью этого ПО можно изучать, как отдельные белки так и целые клетки.



Софт работает на базе технологии флуоресцентной микроскопии сверхвысокого разрешения, позволяющей наблюдать и изучать строение различных объектов в наномасштабе. При этом разрешение получаемого изображения столь высоко, что можно наблюдать молекулярные процессы в режиме реального времени. За данную разработку, кстати, трое ученых, — Штефан Хелль (Германия), Уильям Мернер и Эрик Бетциг (оба из США), — получили Нобелевскую премию в 2014 году. Однако у данной технологии был небольшой недочет — все изображение были двухмерными, но ведь клетки и молекулы имеют определенный объем. Да и самим исследователям гораздо удобнее работать с трехмерными изображениями. Вот именно этот недочет и устранили разработчики ПО.

"До недавнего времени работа затруднялась тем, что приходилось интерпретировать данные, отображаемые в двухмерном пространстве. Приходилось подключать интуицию. Но после получения 3D-изображений, мы, наконец, смогли начать работать с точными данными", — прокомментировал доктор Стивен Ли из Кембриджского университета.

Получив столь мощный VR-инструмент, ученые смогли погрузиться "внутрь" клеток. Также софт позволяет обмениваться данными, сопоставлять их, находить закономерности, хранить информацию в виде видеофайлов, что позволит ученым со всего мира в считанные минуты обмениваться опытом.

"Раньше анализ данных, полученных методом флуоресцентной микроскопии сверхвысокого разрешения, требовал много времени. Но наша программа vLUME может обрабатывать данные в разы быстрее, что упрощает работу ученых", — поделился генеральный директор компании-разработчика Lume Александр Китчинг.



Ранее стало известно, что американские ученые разработали устройство для управления ростом стволовых клеток.