Изменение климата могло привести к вымиранию ранних видов человека, – ученые

Из шести или более разных видов древних людей, принадлежащих к роду Homo, выжить удалось лишь Homo sapiens. В новом исследовании предполагается, что важную роль в исчезновении видов сыграло изменение климата и неспособность первых людей адаптироваться к новым температурам. Об этом сообщает Phys.org.

"Наши результаты показывают, что несмотря на технологии, включая использование огня, каменных орудий, формирование сложных социальных сетей и, в случае неандертальцев, создание наконечников для копий, одежды и генетический обмен с Homo sapiens, прежние виды Homo не смогли пережить сильные климатические изменения", – говорит Паскуале Райа из Неаполитанского университета имени Федерико II.

"Они старались, добираясь до самых теплых и доступных мест, так как климат стал более холодным, но в конечном итоге, этого оказалось недостаточно", – подчеркивает ученый.

Ученые попытались пролить свет на исчезновение таких видов, как Homo habilis, H. ergaster, H. erectus, H. heidelbergensis, H. neanderthalensis и H. sapiens. Исследователи использовали эмулятор климата прошлого, который показал температуру, количество осадков и другие данные за последние 5 млн лет. Также ученые обратились к обширной базе данных окаменелостей, охватывающей более 2750 археологических памятников, чтобы смоделировать эволюцию климатической ниши видов Homo с течением времени.

Результаты показали, что три вида H. erectus, H. heidelbergensis и H. neanderthalensis перед вымиранием потеряли значительную часть своей климатической ниши. Сокращение совпало с резкими неблагоприятными изменениями глобального климата. В случае с неандертальцами положение, вероятно, ухудшилось из-за конкуренции с H. sapiens.

"Климатические условия стали слишком суровыми непосредственно перед исчезновением видов", – говорит исследователь.

Результаты работы могут служить своего рода предупреждением, когда человечество сталкивается с беспрецедентными изменениями климата.

"Тревожно обнаружить, что наши предки, которые были не менее впечатляющими с точки зрения умственных способностей в сравнении с другими ранними видами, не смогли противостоять изменению климата", – подытожил исследователь.