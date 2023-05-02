Нюхлеры и пушишки: где в Hogwarts Legacy обитают фантастические твари и как их поймать

Фокус составил самый полный гайд по всем двенадцати видам волшебных животных, которые обитают во вселенной Hogwarts Legacy.

Игра Hogwarts Legacy славится не только своими зельями и чародейскими дуэлями, также в ней можно найти целый "зоопарк" чудесных зверей. Как известно, разработчики предусмотрели возможность коллекционировать удивительных зверушек, но сперва их необходимо найти и поймать.

В Hogwarts Legacy один из зверей встречается только при прохождении миссии, которая становится доступна ближе к концу игры. Также имеется редкий зверь, который прячется всего в одном месте на карте Hogwarts Legacy.

Всего в игре имеется 12 видов зверей и Фокус расскажет, где их найти.

Hogwarts Legacy: где найти Лунного тельца (Mooncalf)

Каждый охотник за фантастическими тварями знает, что лунные тельцы – очень застенчивые существа, которые редко покидают свои укрытия. Тела у лунных тельцов лишены даже намека на шерсть, а огромные глазки-блюдца расположены почти на макушке.

Известно, что во вселенной Гарри Поттера лунные тельцы любят выполнять сложные танцы под светом луны в безлюдной местности. После таких "гулянок" маглы часто находят вытоптанные замысловатые узоры на полях.

Лунного тельца можно отыскать на каминной станции "Логово лунного теленка", которая располагается к северу от поля для квиддича.

Как найти лунного тельца в Хогвартс Легаси: видео гайд

Hogwarts Legacy: где найти болтрушайку (Jobberknoll)

Небольшие синие птицы сперва могут показаться достаточно неприметными. Особенно если взять во внимание то, что болтрушайки молчат всю свою жизнь. Самое яркое событие случается с ними увы, только перед смертью.

За мгновение до своей смерти птица выкрикивает все, что слышала за всю свою жизнь, но в обратном порядке. Опытные зельевары конечно же знают, что перья болтрушайки необходимы при изготовлении сыворотки правды и других эликсиров, влияющих на память.

Молчаливую болтрушайку можно найти справа от Северного болота Форда (North Ford Bog).

Как найти болтрушайку в Хогвартс Легаси: видео гайд

Hogwarts Legacy: где найти пушишку (Puffskein)

Пушишка, возможно, не очень редкий зверь в мире Гарри Поттера, но однозначно входит в список самых милых созданий в Hogwarts Legacy. Зверек имеет туловище, похожее на шар с длинным и мягким мехом. Пушишка совсем неприхотлива в еде и даже не возражает, когда ее подбрасывают. Когда пушишка действительно довольна, она начинает тихонькой урчать.

Основной отличительной чертой пушишки является ее длинный и тонкий язык, которым зверек исследует мир вокруг себя и не только. Каждому волшебнику известно, что пушишки больше всего любят полакомиться соплями из носа спящего чародея.

В Hogwarts Legacy пушишку можно найти к востоку от Приюта Галки (Jackdaw's Tomb) – место из основного квеста игры, где вы встречаете призрак вора по имени Ричард Галка.

Как найти пушишку в Хогвартс Легаси: видео гайд

Hogwarts Legacy: где найти фвупера (Fwooper)

Фвупер – это птица с очень ярким оперением, которое бывает оранжевого, розового, зеленого и желтого цветов. Из-за этого перья птички пользуются большим спросом среди волшебников, которые следят за модой.

Но особенность фвупера не только в "веселеньких" перышках, но также в его пении. Песня этой птички может свести с ума, поэтому во вселенной Гарри Поттера ее продают при наличии специального разрешения.

В Hogwarts Legacy фвупера можно найти рядом с деревней Кинбридж, также неподалеку браконьеры разбили свой лагерь, в котором держат в неволе несколько птиц.

Как найти фвупера в Хогвартс Легаси: видео гайд

Hogwarts Legacy: где найти жмыра (Kneazle)

Жмыр очень напоминает небольшого лесного кота с пятнистым мехом, львиным хвостом и большими ушами с кисточками на концах.

Зверушки отличаются острым умом, харизматичным характером и даже бывают агрессивны. Но если же они привязываются к волшебникам, тогда лучшего домашнего питомца не сыскать.

Во вселенной Гаррии Поттера жмыры способны чувствовать нечистых на руку людей, а также всегда приводят своего волшебника домой, если тот заблудился.

В Hogwarts Legacy логово жмыров находится в самой южной части карты на скалистом берегу. Туда лучше добираться на метле.

Как найти жмыра в Хогвартс Легаси: видео гайд

Hogwarts Legacy: где найти дромарога (Graphorn)

Дромарог немного напоминает Ктулху, в основном из-за его щупальцеобразных придатков вместо пасти. Также зверь может похвастаться серо-лиловой мастью, острыми рогами и горбом на спине.

Известно, что рога дромарога используются в целом перечне дорогостоящих зелий. Также дромарога почти также сложно скрыть от маглов, как и дракона, так как его шкура непроницаема для заклинаний.

Дромарог мог бы вполне сойти за чемодан без ручки, который и тащить тяжело, и выбросить жалко. Но в игре Hogwarts Legacy у него особое применение – зверя можно использовать как транспортное средство.

В Hogwarts Legacy дромарога можно найти во время прохождения испытания Сан-Бакара. В этом здании сперва необходимо победить дромарога, а потом использовать его как скакуна.

Как найти дромагора в Хогвартс Легаси: видео гайд

Hogwarts Legacy: где найти нюхлера (Niffler)

Пожалуй, это самый известный зверек из цикла "Фантастических тварей". Именно этот мохнатый длинноносый зверек постоянно втравливал Ньюта Саламандера в неприятности.

Нюхлеры любят жить в норах, которые раскапывают своими плоскими передними лапами. Также они крайне падки на все блестящее. Иногда гоблины пытаются приручить нюхлеров, чтобы искать клады под землей.

В Hogwarts Legacy нюхлеров можно найти в западной части Запретного леса. Рядом с их логовом находится небольшой лагерь разбойников.

Как найти нюхлера в Хогвартс Легаси: видео гайд

Hogwarts Legacy: где найти диринара (Diricawl)

Диринар представляет из себя весьма упитанную птичку, покрытую пухом. Птица могла бы быть абсолютно непримечательной, если бы не одна ее способность. Диринары умеют исчезать просто на глазах, разлетаясь небольшим облачком пушинок, появляясь уже в совершенно другом месте.

В Hogwarts Legacy диринара можно найти справа от руин Марунвима.

Как найти диринара в Хогвартс Легаси: видео гайд

Hogwarts Legacy: где найти большую пурпурную жабу (Giant Purple Toad)

Этот вид волшебных больших пурпурных жаб питается дохлыми мухами и другими насекомыми. Они могут похвастаться длинным зеленым языком. Большую часть времени большие пурпурные жабы прячутся в темных местах.

В Hogwarts Legacy больших пурпурных жаб можно отыскать в норах по всей карте. Отметим, что норы стоит искать поблизости тех мест, где чаще всего бывают игроки по основным квестам.

Также найти большую пурпурную жабу будет одной из задач профессора Ховин. В этом случае жаба будет отмечена на карте, она будет находиться в районе Северного болота Форда.

Как найти большую пурпурную жабу в Хогвартс Легаси: видео гайд

Hogwarts Legacy: где найти гиппогрифа (Hippogriff)

Гиппогриф имеет туловище, задние ноги и хвост коня, а вот его передние лапы, крылья и голова могли бы принадлежать орлу. Также зверь обладает стального цвета клювом и огромными глазами.

С врагами гиппогриф расправляется не только с помощью своего мощного клюва, но и острых когтей на передних лапах. А вот не понравиться гиппогрифу проще простого. Как известно, эти волшебные животные очень сильно тяготеют к церемониалу. Они не выносят грубости в свой адрес, а также пренебрежительного отношения.

Как учил на своих уроках преподаватель ухода за магическими существами Рубеус Хагрид, к гиппогрифу необходимо подходить особенным образом. К животному нужно приблизиться не спеша и обязательно поклониться, глядя гиппогрифу прямо в глаза. При этом нужно постараться не моргать.

В Hogwarts Legacy гиппогрифа можно найти по мере прохождения квеста "Высокий замок". Это задание можно получить после беседы с Нэтти, или Натсай Онай.

Как найти гиппогрифа в Хогвартс Легаси: видео гайд

Hogwarts Legacy: где найти фестралов (Thestral)

Фестралы относятся к редкому виду волшебных существ, необычных даже для вселенной Гарри Поттера. Особенность фестралов в том, что их может видеть только тот, кто познал смерть. Другие волшебники не могут увидеть фестралов. Возможно, это и к лучшему, поскольку внешний вид этих лошадей весьма демонический.

Среди волшебников бытует мнение, что фестралы приносят несчастья всем, кто их увидел, но это всего лишь суеверие, как у магглов с черными кошками.

В Hogwarts Legacy найти фестралов можно после того, как будет выполнен квест Дика "Участь домового эльфа". После этого ваш персонаж в игре получит сову с сообщением от вашего профессора. Окажется, что Дик снова просит вас о помощи, но теперь в поиске двух фестралов.

Как найти фестралов в Хогвартс Легаси: видео гайд

Hogwarts Legacy: где найти феникса (Phoenix)

Феникс – птица с алым оперением, размеров примерно с лебедя. У феникса восхитительный золотой хвост, а также золотые когти и клюв.

Известно, что фениксы живут практически вечно, потому что способны регенерировать. Когда феникс стареет и дряхлеет, он сгорает и возрождается из пепла в виде маленького птенчика.

Птица очень миролюбива и не склонна к хищничеству, она питается исключительно травами. Как и диринары, феникс способен исчезать и появляться в совершенно другом месте.

Феникс – птичка певчая, более того, его голос способен придать мужества тем, кто чист духом, и посеять страх в сердцах недостойных. Также слезы феникса имеют исцеляющее свойство.

В Hogwarts Legacy найти феникса будет сложнее. Птицу невозможно найти, выйдя в открытый мир игры, его можно раздобыть в ходе целого ряда квестов, которые можно найти у домового эльфа Деека в Выручай-комнате.

Как найти феникса в Хогвартс Легаси: видео гайд

Hogwarts Legacy: где найти единорога (Unicorn)

Единороги во вселенной Гарри Поттера обладают жемчужной гривой, золотыми копытами и витым рогом на лбу. Обычно они не очень расположены к общению с людьми, но иногда позволяют подойти к себе волшебницам.

Известно, что единороги обладают мощной волшебной силой. Например, из волос единорога выходят отменные сердцевины для волшебных палочек или повязки для ран. Кровь единорога может буквально вернуть человека к жизни. Рог единорога используется в зельях из-за его невероятной целебной силы.

В игре Hogwarts Legacy единорога можно найти только в Запретном лесу, где единовременно появляется только один единорог. Его будет крайне сложно поймать, но дело пойдет быстрее, когда ваш персонаж разблокирует заклинание Arresto Momentum.