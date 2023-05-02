От мусора к кладу на миллион: мужчина нашел безупречную копию Декларации независимости за $4

Сохранившийся за старой картиной документ огромного исторического значения обнаружил счастливый охотник за дешевой покупкой.

Охотники за покупками всегда ищут спрятанное сокровище, но в 1991 году один мужчина наткнулся на что-то действительно исключительное. Он посетил местный блошиный рынок и приобрел картину за $4. Хотя картина показалась ему "мрачной", его заинтриговала витиеватая рамка, и он решил ее приобрести. Однако когда мужчина вернулся домой и разобрал ее, то обнаружил сюрприз, пишет IFLScience.

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Еще большее удивление вызвало то, что эта копия была одной из всего 25, напечатанных в 1776 году. При таком историческом значении документ считался практически бесценным. Коллекционер не теряя времени отправил его на аукцион, и ожидалось, что за него будет выручена внушительная сумма от 800 000 до 1 миллиона долларов.

К всеобщему удивлению, торги за документ быстро взлетели до небес, и в итоге за него предложили 2,2 миллиона долларов (что сегодня эквивалентно почти 5 миллионам долларов).

Дэвид Редден, аукционист, курировавший продажу, назвал копию "невыразимо свежей", отметив, что ее первозданное состояние объясняется тем, что она была сохранена в подложке рамы. Покупатель сначала отказался от картины, разочарованный как ее качеством, так и ветхостью рамы. Однако разобрав картину, он обнаружил в подложке Декларацию независимости. Но даже тогда он не придал этому особого значения, посчитав, что это печатная работа начала XIX века.

Только после того, как друг этого человека посоветовал ему обратиться к эксперту, стала очевидна истинная ценность документа. Обратившись в компанию Sotheby's, Декларация независимости была выставлена на аукцион в 2000 году и продана за еще более ошеломляющую сумму — 7,4 миллиона долларов. В Sotheby's объяснили, что ценность документа только возросла, так как он был одним из семи экземпляров, которые остались без подложки и практически не нуждались в реставрации.

Остается неясным, почему Декларация была спрятана за картиной, но одно можно сказать точно: тот факт, что ее так долго скрывали, способствовал ее замечательной сохранности. Хотя история коллекционера, наткнувшегося на сокровище на блошином рынке, захватывающая, важно помнить, что не все картины скрывают такие ценные секреты.

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