Неотложная потребность в исследованиях. Когнитивное снижение вызывает не только деменция

Такие факторы, как образование, раса и социально-экономические условия, существенно влияют на когнитивные функции, но на них приходится лишь 5,6 процента изменений приходящих с возрастом.

Старение — это неизбежный процесс, затрагивающий каждого, и снижение когнитивных функций является распространенным его аспектом. Миллионы пожилых американцев чувствуют снижение когнитивных функций, но причины и факторы, способствующие этому, до конца не изучены. Чтобы восполнить этот пробел в знаниях, ученые из Университета штата Огайо провели исследование, а об их результатах пишет SciTechDaily.

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В исследовании анализировались данные 7 068 взрослых американцев, родившихся между 1931 и 1941 годами. Эти люди были частью более крупного исследования под названием Health and Retirement Study, которое регулярно измеряло их когнитивные функции с 1996 по 2016 год. В ходе исследования также была собрана обширная информация о личных факторах, которые могут способствовать снижению когнитивных функций, таких как социально-экономические факторы, показатели физического здоровья и поведение, включая физические упражнения и курение.

Результаты исследования показали, что 41% случаев снижения когнитивных функций приходится на деменцию, которая вызвана аномальным снижением в результате таких состояний, как болезнь Альцгеймера, цереброваскулярная болезнь и болезнь тела Леви. Однако другие факторы, такие как образование, раса, уровень благосостояния и дохода семьи, профессия, уровень депрессии и образование родителей, также существенно влияли на когнитивные функции.

Среди факторов, рассмотренных в исследовании, образование, раса, благосостояние и доход семьи, профессия, уровень депрессии и образование родителей вносили наибольший статистический вклад в различия когнитивных функций на уровне населения в возрасте 54 лет. Однако все эти факторы вместе взятые составили лишь 5,6% от вариаций в изменении когнитивных функций участников с возрастом. Это говорит о том, что существуют и другие, еще не изученные факторы, способствующие снижению когнитивных функций.

В исследовании также проводилось различие между возрастным снижением когнитивных функций и снижением когнитивных функций, не связанным с возрастом. Возраст объясняет 23% различий в изменении в возрасте от 54 до 85 лет, но остальные 77% не могут быть статистически объяснены множеством рассмотренных факторов.

Эти результаты свидетельствуют о необходимости проведения дополнительных исследований для выявления основных факторов, влияющих на скорость снижения когнитивных функций, что может помочь в разработке методов лечения, политики и стратегий, основанных на принципах справедливости, для замедления темпов снижения.

Хуэй Чжэн, ведущий автор исследования, подчеркнул настоятельную необходимость проведения будущих исследований для выявления основных факторов, определяющих темпы снижения, чтобы замедлить прогрессирование когнитивных нарушений и деменции.

Понимание когнитивного здоровья и упадка имеет первостепенное значение для улучшения ухода и лечения пожилых людей. Кэтлин Кэгни, один из авторов исследования, подчеркивает важность долгосрочного взгляда на вещи и внимания к времени и характеру жизненного опыта для получения фундаментальных знаний, которые могут послужить основой для ухода и лечения.

Получив лучшее понимание факторов, способствующих снижению когнитивных способностей, исследователи и медицинские работники смогут разработать более эффективные стратегии по содействию здоровому старению и улучшению качества жизни пожилых людей.

Ранее Фокус писал, что мозг пациентов в коме "оживает", когда они умирают. Новое исследование зафиксировало странную "сознательную" активность мозга, несмотря на то, что пациенты перед смертью не приходили в сознание.

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