Создана запутанная карта подводного мира: ученые отметили на ней почти 20 000 древних вулканов

Однако это представляет менее четверти всего того, что таит в себе гладь мирового океана Земли.

Мировой океан покрывает 70% всей нашей планеты, а потому не удивительно, что в его водах скрывается множество удивительных вещей, о которых все еще неизвестно науке. В новом исследовании ученые сосредоточились на том, чтобы создать нечто, вроде подводной карты Земли, которая бы предупреждала обо всех опасностях, что таит в себе океан, пишет Science Alert.

Группа исследователей под руководством Джулии Геворкян из Океанографического института Скриппса в Калифорнии использовала новую порцию спутниковых снимков, чтобы заполнить зияющие пробелы в нашем понимании подводного царства. В результаты ученые открыли более 19 000 новых подводных гор, которые поистине впечатляют своими размерами.

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Отметим, что эти подводные структуры были созданы в результате вулканической активности, а высота некоторых из них может достигать тысячей метров. По словам Геворкян, они с коллегами и предположить не могли, что океанское дно усеяно подобными структурами. И это при том, что по мнению ученых, им удалось нанести на "карту" лишь менее четверти всего, что таит в себе океан.

Результаты исследований свидетельствуют о том, что подводные горы порой могут достигать от 3 до 10 километров. Как правило, столь массивные структуры легко обнаруживаются на дне океана с помощью гидролокатора, однако лишь в том случае, если корабль пройдет прямо над ними.

Картографирование трех подводных вулканов с использованием спутниковых данных (слева) в сравнении с гидролокатором (справа) Фото: Gevorgian et al., Earth and Space Science, 2023

Геворян отмечает, что задачкой со звездочкой является обнаружение подводных гор высотой менее 2 километров, хотя они, как правило, формируются вблизи срединно-океанических хребтов, где магма проталкивается сквозь тонкую и покрытую трещинами земную кору.

В ходе исследования ученые изучили спутниковые данные за последнее десятилетие или около того. Они предположили, что снимки помогут им обнаружить небольшие неровности на поверхности океана, а далее они могли бы создать карту подводных гор.

Отметим, что для обнаружения высоких подводных гор используют сонар, который, по сути, рикошетит от морского дна. В то же время спутниковая альтиметрия делает то же самое, но косвенно — измеряя небольшие изменения высоты поверхности моря, которые отражают гравитационное притяжение, исходящее от насыпей в подводной земной коре. Простыми словами, чем больше будет насыпь, тем большим будет гравитационное притяжение, притягивающее морскую воду сверху.

Используя этот метод, Геворкян с коллегами удалось обнаружить 19 325 новых подводных вулканов. Таким образом ученые смогли дополнить и немного исправить карту, созданную в 2011 году, на которую уже были нанесены 24 643 вулкана. Теперь общая сложность подводных структур, о которых известно исследователям, составляет почти 43,5 тысячи, что почти вдвое больше чем то, что мы знали ранее. Однако исследователи отмечают, что мы все еще знаем недостаточно — по предварительным данным, на карту нанесены лишь менее четверти всех подводных горных структур.

Отметим, что ранее исследователи считали, что обнаружить небольшие подводные горы невозможно с помощью спутниковых данных. Однако это исследование изменило все. Так, например, высота самой маленькой горы, которую удалось обнаружить Геворкян с коллегами составляет всего 421 метр. Большинство же из ныне обнаруженных структур были выше 700 метров, а некоторые достигали порядка 2 500 метров.

Ранее Фокус писал о том, что ученые предупреждают, что будущее Сумеречной зоны океана висит на волоске.