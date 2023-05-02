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Растение может улучшить здоровье после сердечного приступа: ученые совершили прорыв

Фото: Getty Images | Новое исследование Ньюкаслского университета предполагает, что китайское растение астрагал может помочь сохранить сердце после сердечного приступа

Новое исследование Ньюкаслского университета предполагает, что китайское растение астрагал может помочь сберечь сердце после сердечного приступа.

Сердечные приступы — серьезная проблема здравоохранения в США, от которых ежегодно страдают более 800 000 американцев. Однако недавнее исследование, проведенное Ньюкаслским университетом в Великобритании, выявило многообещающие новости для пациентов, перенесших инфаркт. Оказывается, что китайское растение под названием астрагал может являться ключом к улучшению здоровья сердца, пишет HealthNews.

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Было установлено, что растительное соединение из астрагала под названием TA-65 уменьшает воспаление и повышает иммунитет пациентов, перенесших инфаркт. Астрагал уже много веков используется в традиционной китайской медицине и часто сочетается с другими травами для облегчения симптомов различных заболеваний, таких как инфекции верхних дыхательных путей, аллергический ринит, астма, синдром хронической усталости и хронические заболевания почек.

TA-65 — это биологически активная добавка, содержащая молекулу циклоастрагенола, которая, как было доказано, активирует теломеразу. Теломеры — это структуры ДНК на конце хромосом, которые укорачиваются с возрастом. Было установлено, что действие TA-65 замедляет или останавливает укорочение теломер, что приводит к улучшению здоровья сердца.

В исследовании Университета Ньюкасла приняли участие 90 пациентов в возрасте 65 лет и старше, перенесших инфаркт, которым давали либо препарат плацебо, либо TA-65. Результаты показали, что TA-65 приводил к увеличению количества лимфоцитов, типа белых кровяных клеток, которые помогают убивать опухолевые клетки и контролируют иммунные реакции.

Это явление в большей степени наблюдалось у пациентов с частичной обструкцией главной коронарной артерии, в то время как у пациентов с полностью закупоренной коронарной артерией такого увеличения лимфоцитов не наблюдалось.

В исследовании также отмечалось общее снижение воспаления в обеих группах пациентов. Воспаление может усиливать рост бляшек, разрыхлять бляшки в артериях и провоцировать образование тромбов, что может привести к сердечному приступу.

Ведущий исследователь, Иоаким Спиридопулос, подчеркнул важность полученных результатов, заявив, что "снижение воспаления считается ключевой целью лечения пациентов после сердечного приступа, и наше исследование показало, что TA-65 снижает воспаление на 62%".

Чтобы снизить вероятность сердечного приступа, Центр по контролю и профилактике заболеваний рекомендует изменить образ жизни, например, повысить физическую активность, бросить курить и бороться со стрессом. Важно обсудить с врачом шаги по улучшению здоровья сердца, особенно если у вас есть факторы риска, такие как высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина в крови или история курения.

Хотя для определения долгосрочных эффектов лечения TA-65 необходимы дальнейшие исследования, это недавнее исследование дает надежду тем, кто перенес сердечный приступ и ищет способы улучшить здоровье сердца.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.