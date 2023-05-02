В США может появиться новое лекарство для похудения: клинические испытания пройдены

Американский фармацевтический гигант планирует запустить в продажу лекарство от диабета — как средство для снижения веса.

Фармацевтическая компания Eli Lilly из США подала заявку в регулирующие органы для того, чтобы получить разрешение на продажу своего лекарства от диабета в качестве средства для борьбы с избыточным весом. В компании заявили, что они получили многообещающие результаты в ходе последних клинических испытаний, пишет ScienceAlert.

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В настоящее время вещество тирзепатид, который продается под брендом Mounjaro, одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США в качестве препарата для лечения диабета 2 типа.

В компании Eli Lilly зявили, что ее специалисты провели клинические испытания на людях, которые длились 72 недели и в результате были получены многообещающие результаты в плане использования данного препарата в качестве средства для борьбы с избыточным весом.

Исследование показало, что страдающие от диабета и лишнего веса люди потеряли в среднем 15% своего веса. При этом самыми распространенными побочными эффектами были тошнота и диарея.

В связи с этим компания подала заявку в регулирующий орган, чтобы получить разрешение на продажу препарата Mounjaro, который теперь будет выступать и в роли борца с лишним весом.

Предыдущие клинические испытания на людях, страдающих от избыточного веса, но не имеющих диабета, показали, что в среднем они теряли 21% своего веса.

Тирзепатид имитирует желудочно-кишечный гормон GLP-1, при этом он активирует рецепторы в головном мозге, которые отвечают за управление аппетитом. Препарат Mounjaro разрешили продавать в США для лечения диабета только в мае прошлого года, но с тех пор некоторые врачи начали рекомендовать его и для борьбы с лишним весом.

Некоторые эксперты считают, что аналоги гормона GLP-1 приводят к гораздо большей потере веса, чем другие лекарства. ​По данным Morgan Stanley, к 2030 году мировой рынок средств для лечения ожирения может составить 54 млрд долларов. Поэтому скорее всего рынок будет наполнятся подобными препаратами.

В то же время датская компания Novo Nordisk уже продает свое лекарство для похудения под названием Wegovy, в котором используется другое вещество, имитирующее гормон GLP-1, под названием семаглутид. В США разрешили его продавать в июне 2021 года. Еще одно лекарство этой же компании под названием Ozempic также содержит семаглутид, но предназначено для лечения диабета. Но в соцсетях это лекарство рекомендуют как средство для похудения и несмотря на очень высокую стоимость оно приобрело некоторую популярность.

В то же время многие эксперты говорят о том, что многие люди, которые хотят похудеть, но при этом не имеют избыточного веса, часто используют подобные препараты, что вызывает большую обеспокоенность.

Как уже писал Фокус, ученые рассказали, каким правилам необходимо следовать, чтобы не только сбросить лишний вес, но и удержать результат.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.