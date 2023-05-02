Мир обретает краски. Ученые обнаружили, что "волшебные грибы" помогают в борьбе с дальтонизмом

Новое исследование полагает, что псилоцибин способен изменять наши возможности обработки изображений.

Дальтонизм — это генетическое заболевание и, как известно, не поддается лечению. Однако случай 35-летнего пациента с красно-зеленой цветовой слепотой, похоже, поставил это утверждение под сомнение, пишет IFLScience.

Исследователи отмечают, что их выводы базируются на случае одного пациента, который испытал стойкие улучшения в своей способности различать цвета после приема галлюциногенных грибов. Теперь авторы исследования полагают, что этот клинический случай может указывать на способность псилоцибина изменять возможности обработки изображений, несмотря на генетические особенности.

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Известно, что пациент страдал наиболее распространенной формой дальтонизма, известной как легкая дейтераномалия. Это состояние затрагивает порядка 5% мужчин и около 0,4% женщин по всему миру, и вызвано дефектом в чувствительных к средней длине волны колбочках. А именно они, по словам ученых, ответственны за обнаружение зеленого цвета.

Авторы исследования отмечают, что мужчина экспериментировал с различными психоделическими препаратами и заметил некий побочный эффект улучшения целевого зрения. Тогда он решил задокументировать эти изменения самостоятельно и провел тест Исихары, часто используемый для оценки дальтонизма. Этот тест включает в себя серию мозаик, состоящих из цветных точек, расположенных таким образом, что они образуют различные формы, видимые лишь тем, кто способен различать цвета.

Субъект прошел тест перед употреблением галлюциногенных грибов и его результат составил 14 баллов (нормальным цветовым зрением считается результат не менее 17 баллов, 13 и ниже — дефицитом). Результаты мужчины показал, что он находится в "средней зоне", хотя ранее окулист диагностировал у него легкую красно-зеленый дальтонизм.

Далее мужчина проглотил 5 граммов сушеных галлюциногенных грибов, после описал свой опыт как "приятный", но не "мистический", а затем несколько раз повторил тест Исихары. Результаты оказались удивительными:

через 122 часов он набрал 15 баллов;

через 24 часа — 18 баллов;

на 8 день — 19 баллов;

следующие четыре месяца — 18 баллов.

Авторы исследования провели повторный тест Исихары спустя более чем год и результат все еще оставался выше первоначального — 16 баллов. Отметим, что этот результат ниже порога нормального зрения, однако он все же выше исходной точки эксперимента.

Ученые также отмечают, что под сомнение результаты этого эксперимента ставит тот факт, что мужчина самостоятельно проводил и документировал тесты. Еще одним фактором стало то, что мужчина продолжил свои взаимодействия с псилоцибином уже через 16 дней после первоначального эксперимента, что затрудняет какие-либо выводы. Однако ученые также отмечают, что этот эксперимент дает надежду, что однократное употребление галлюциногенных грибов в действительности может вызвать частичное улучшение дальтонизма.

Авторы исследования отмечают, что потребуется больше лабораторных экспериментов, чтобы понять, какой механизм лежит в основе этой взаимосвязи. Однако полагают, что это может быть связано с изменениями в обработке зрительных образов "более высокого уровня" в области мозга, играющей центральную роль в восприятии цвета.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.