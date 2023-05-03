Дышите медленнее. Дыхательные упражнения могут стать профилактикой болезни Альцгеймера

Новое исследование предполагает, что выполнение дыхательных упражнений в течение 40 минут в день может привести к резкому снижению уровня бета-амилоида, пептида, связанного с болезнью Альцгеймера.

В течение четырех недель 108 участников носили кардиомониторы в ушах, а половина из них в течение 20 минут успокаивала себя приятной музыкой или мирными мыслями. Тем временем их коллег проинструктировали медленно вдыхать и выдыхать в такт с пульсом на экране ноутбука, циклически изменявшегося с частотой 0,1 герца. Хотя оба упражнения были направлены на успокоение ума и расслабление тела, эффекты совсем не схожи, пишет IFLScience.

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У участников, следящих за кардиостимулятором (так называемый Osc+), пульс повышался на вдохе и понижался на выдохе, что способствовало повышению вариабельности. Образцы крови были взяты до и после программы, и к концу испытания уровень двух типов амилоида бета в группе Osc+ был значительно ниже, чем до начала занятий.

Этот пептид связан с болезнью Альцгеймера и образует бляшки в мозге людей с этим заболеванием. Примечательно, что уровень амилоида вырос в группе "Успокоительные мысли" (Osc-) даже больше, чем снизился в группе Osc+. Изменения уровня тау в целом не были значительными, но среди более молодых участников наблюдалась схожая с амилоидами тенденция.

Авторы предполагают, что увеличение колебаний сердечного ритма стимулирует парасимпатическую нервную систему, которая, как известно, влияет на производство и клиренс пептидов и белков, связанных с болезнью Альцгеймера. Парасимпатическая активность снижается с возрастом, и авторы считают, что это может способствовать развитию возрастных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

Однако в исследовании не проверялось, как долго длится эффект и может ли он сохраняться при выполнении упражнений в течение месяцев, а не недель. Также неясно, насколько сильно влияет снижение уровня амилоида бета в крови, поскольку исследования болезни Альцгеймера уже несколько десятилетий разделяются на тех, кто считает амилоидные бляшки причиной болезни, и тех, кто считает их симптомом.

Неудача более десятка лекарств, которые подавали надежды в доклинических испытаниях, заставляет исследовать все, что работает на людях. Хотя снижение уровня амилоида бета в крови является многообещающим результатом, неясно, отражает ли это снижение производства, клиренс в мозге или клиренс через почки.

Если верно последнее, то возможно, что уровни не снижаются там, где это необходимо, — через гематоэнцефалический барьер. Независимо от этого, результаты исследования являются убедительной причиной для дальнейшего изучения потенциала дыхательных упражнений в борьбе с болезнью Альцгеймера.

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